Хамон всему: за пармезан в России будут сажать на 12 лет

Российские власти проигрывают борьбу собственным едокам, подсевшим на качественные и вкусные импортные товары с «загнивающего Запада». Проигрывают, но не сдаются.

Участник сырного фестиваля «Три года санкциям» в Подмосковье

Министерство финансов РФ намерено внести в Уголовный кодекс поправки, которые фактически приравняют хамон и пармезан к пулемету и динамиту. Как сообщает «Газета.Ру», за ввоз в Россию любой попавшей под эмбарго продукции, можно будет угодить за решетку на 12 лет. Такое наказание сейчас предусмотрено за контрабанду оружия, ядовитых, радиоактивных, взрывчатых веществ и других стратегически важных товаров.

Максимальное наказание предусмотрено в том случае, если ввоз «санкционки» организован группой лиц. Учитывая, что белорусские предприятия сейчас активно практикуют в том или ином виде реэкспорт продукции из стран, против которых Кремль ввёл эмбарго, в Россию, ноу-хау будет напрямую угрожать нашим гражданам.

Учитывая, что российский сыр не каждым бульдозером раздавишь, сажать на 12 лет за альтернативу ему – это «жэстачайшэ» даже по российским меркам.