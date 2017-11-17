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17.11.2017
Анна Снежкина
Посмотрите на этих «жирных соседских котов». Фотофакт

Тема «бонусов» у топов крупных компаний становится особенно интересной на фоне свежих заявлений Лукашенко.

Правлению «Газпрома» выплатили премии на 1,5 млрд рублей, несмотря на гигантские убытки газовой монополии, пишет theins.ru. По курсу валют на сегодня, это примерно 25 млн долларов в эквиваленте.

Как отметили авторы Telegram-канала «Футляр от виолончели», Алексей Миллер впервые за 19 лет сделал «Газпром» убыточным – в этом году убыток составил 9 млрд рублей. На благотворительность топ-менеджер списал 26 млрд.

Где в Беларуси водятся «жирные коты»?

 
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