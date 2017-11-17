Погода на выходные: мокрый снег, гололед и туман

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

17 ноября ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем по северо-западу кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный, умеренный.

Температура воздуха во второй половине дня повысится до +1..+7°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

18 ноября ночью в отдельных районах, днем по юго-востоку пройдут кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Местами туман, ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.

19 ноября на большей части территории ожидаются кратковременные осадки с преобладанием мокрого снега. В отдельных районах слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+2°С, максимальная днем 0..+5°С.