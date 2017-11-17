Как «белорусские диктаторы» и «проститутки из Минска» завоевывают мировой экран

.
Все новые статьи
Спецпроект:
Best Baltic Hotel
НОВОСТИ
Лукашенко: «Мы открываем новую страницу отношений с Германией»
Бог ці д’ябал? Хто пераможа ў бітве за Беларусь?
На суде в Гомеле «француза с патроном» пересадили «в аквариум»
Хамон всему: за пармезан в России будут сажать на 12 лет
Посмотрите на этих «жирных соседских котов». Фотофакт
Погода на выходные: мокрый снег, гололед и туман
Фігурант «Справы патрыётаў»: «З нашым народам хоць у пекла — праб’емся!»
Расходы на коммуналку у бедных в два раза больше, чем у богатых
Пропавший путешественник, отправившийся в Папуа-Новую Гвинею, найден живым
В Гомеле завели уголовные дела на доноров, которые спекулировали своей кровью
Беларусу, які страляў у Гдыні, выставілі абвінавачаньне
Эксперт: «Подобные заявления из уст украинского политика — грязный и дешевый пиар»
БАТЭ подал в суд на болельщика, выбежавшего на поле с бело-красно-белым флагом
В Беларуси запретили российскую сгущенку
Жителя Речицы, воевавшего в ДНР, осудили за наемничество
Какие города мира затопят тающие ледники
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Судьба родителей Ксюши Ситник: папа – за решетку, мама – в общественный совет при МВД
Как выглядит француз, отсидевший в «нечеловеческих условиях» в Гомельском СИЗО. Фотофакт
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах
Мажоры из Зимбабве: «60 тысяч долларов на запястье, когда твой отец управляет всей страной»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей
Невзоров: история человечества – это история домогательств
«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах
Заико объяснил причину акций «две шоколадки по цене одной»
Пасля Лукашэнкі дыктатара ня будзе
Романчук: «Это диагноз. Это приговор. Хуже нас только Молдова и Украина»
«То, что российские стратеги важно именуют геополитикой — это по сути гоп-политика»
«Получаем зарплату и дружно смеемся»
Правозащитник объяснил продвижение по службе Барсукова, ставшего замом главы МВД
Мэры, о которых белорусы могут мечтать
Глава СПК вызывал милицию на журналистов госТВ
«Кубок Федерации в Минске запомнился двумя эпизодами о равенстве всех перед законом»
Министр труда о многодетных матерях: «Четырех детей можно и за 9 лет родить!»
Дракахруст: Беларусь з тварам Ганны Бонд. Які час — такія і куміры
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Скульптура Путина в образе медведя, с осетром в лапах
И снова здравствуйте. Снег!
Почему центр Минска заполонил спецназ с цветами
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Як маленькім беларусам з дзяцінства тлумачаць, хто «самы галоўны ў нашай дзяржаве»
Улыбочка на миллиард. В исполнении арестанта, которого СМИ называли спасителем «кошелька Лукашенко»
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
17.11.2017
Дмитрий Растаев, Белгазета
Как «белорусские диктаторы» и «проститутки из Минска» завоевывают мировой экран

Долгие годы не дает мне покоя вопрос: почему в Беларуси не снимают классного игрового кино?

Почему у нас есть писатели, художники, музыканты, которых - пусть и с некоторой натяжкой - можно втиснуть в определение «мировой уровень». А вот кино, подходящего под это определение, днем с огнем. Лучшее, что сегодня снимается в Синеокой, укладывается в категорию «ребята старались». Худшее не лезет вообще ни в какие ворота.

Возможно, секрет в том, что творчество писателя, художника, музыканта - процесс индивидуальный и камерный. Тогда как кинопроизводство - дело коллективно-публичное. Если литератор захочет создать «неправильную» книгу, живописец написать «крамольную» картину, а певец сочинить бунтарскую песню - они все равно это сделают и найдут дорогу к публике, кто бы и как тому ни препятствовал.

У киношников такого раздолья нет. В нашей стране кинопроизводство плотно завязано на милость чиновников и сопряжено с множеством бюрократических и идеологических рогаток - фантазию здесь особо не расшиперишь. Даже если человек снимет картину на частные деньги, мимо государства ему не прошмыгнуть - еще ведь нужно в прокат попасть: кино - в отличие, скажем, от того же писательства - дело дорогостоящее и должно хоть как-то окупаться. А учитывая, что кинематограф у нас курируют чиновники, зачастую страшно далекие от важнейшего из искусств, перспективы белорусского синема пока что весьма туманны. И горько, горько от этого патриотически скроенным мувигоерам!

Особенно остро эту горечь ощущаешь, когда смотришь, что вытворяют наши соседи по экс-СССР. Все мы вышли из совдеповской шинели, все мы немного пришиблены совком, но вот почему-то в Литве, Украине, Эстонии, Грузии наловчились снимать достойные ленты. Вспомним эстонско-грузинские «Мандарины» номинировавшиеся на «Оскар», украинское «Племя», нашумевшее в Каннах, литовскую драму «Иней», которой на Каннском фестивале зал аплодировал стоя. Давно ли какой-нибудь белорусской ленте аплодировали стоя в серьезных залах?

Литовцы, кстати, умеют делать не только фестивальное, но и развлекательное кино. Яркий пример - трилогия «Зеро» Эмилиса Веливиса, третья часть которой вышла недавно. Это, конечно, не новое слово в искусстве - при желании здесь можно нащупать и Гая Ричи, и Тарантино, и Джона МакДону, - но все равно это классное, крутозаваренное масс-муви, не дающее зрителю скучать и зевать в ладошку. Вряд ли нечто подобное снимут в ближайшее время в Беларуси.

У нас, вон, «Яичницу» загнобили - искажает, мол, светлую белорусскую действительность. А тут режиссер безжалостно высмеял весь литовский истеблишмент - от премьер-министра и генпрокурора до телебоссов и оппозиционных политиков - и ничего, картина свободно идет в литовских кинотеатрах.

В общем, не складывается у Синеокой роман с десятой музой. Зато в последнее время на нас все чаще стал заглядываться мировой кинематограф. В этом сезоне зрителей позабавил комедийный триллер «Телохранитель киллера», чей сюжет построен на противостоянии Интерпола и «белорусского диктатора Духовича» (который в русскоязычной адаптации внезапно стал боснийским).

Кадры из фильма «Телохранитель киллера»

Хотя, если разобраться, Беларусь сюда пристегнули сбоку припёку. Да, в кадре мелькают белорусские флаги и транспаранты «Belarus human rights», но Духович при этом и впрямь типичный балканский злодей, классический персонаж голливудских боевиков прошлого десятилетия. И все атрибуты, связанные с ним, ассоциируются именно с Балканами - от характерной фамилии (много вы Духовичей встречали в Беларуси?) до характерной топонимики (город Травник созвучен скорее хорватскому Дубровнику, чем какому-либо из наших городов). Да и злодеяния, инкриминируемые этому персонажу (казнь мирных жителей в Травнике), ассоциируются скорее с балканской историей, нежели с белорусской.

Но образ balkan terrible уже изрядно приелся зрителю (более затертое клише - только русские мафиози), пришло время чем-то его разбавлять, и Беларусь в этом плане стала идеальным заменителем: в мире о нас знают мало, а если мы и всплываем на поверхность информационного океана, то чаще всего в контексте «последней диктатуры». Плюс восточнославянский антураж. Чего еще желать режиссерам?

И «Телохранитель киллера» - не единственная лента последних лет, где так или иначе проскакивает белорусская тема. Например, в фильме «Идеаль» Фредерика Бегбедера главный герой развлекается с двумя профурсетками из Беларуси, которые «есть на всех приличных дискотеках Минска».

В боевике «Одиночка» американского режиссера Дэниэла Гроува одна из главных героинь - также белорусская проститутка. А в черной комедии «Убийцы из Нибе» датчанина Уле Борнедаля двое мужчин, решивших избавиться от своих жен, выписывают из-за границы киллера, на сайте которого полощется красно-зеленый флаг.

Досадно, конечно, что в киношный паноптикум наша страна вошла образами диктаторов и проституток. Но пока что именно так нас воспринимают на Западе. И никакие Тимоти Беллы здесь не в подмогу. Должно произойти нечто экстраординарное - что-нибудь вроде горбачевской перестройки или присуждения Золотой пальмовой ветви белорусской картине, - чтобы на нас взглянули другими глазами. Но в силу известных обстоятельств всё это пока что из области фантастики.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:8)
Главное
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?
Как попасть в избирком и зарабатывать 30 долларов в день
Богданкевич объяснил, почему у топ-менеджеров банков высокие зарплаты
Айтишник – Шендеровичу: «Выживаем между западными санкциями и нашими троглодитами»
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
Хакеры выкрали фото, на котором звезда «Игры престолов» – голая. Совсем
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY