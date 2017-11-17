Пропавший путешественник, отправившийся в Папуа-Новую Гвинею, найден живым

Британский путешественник Бенедикт Аллен, долго не выходивший на связь, был найден живым и здоровым вблизи взлетно-посадочной полосы заброшенного аэродрома.

Он попросил о помощи, и сейчас предпринимаются меры по эвакуации путешественника. Как отмечает Гарднер, пока еще рано говорить о том, что Аллен находится в полной безопасности и ему ничего не угрожает.

Поиски 57-летнего путешественника, отправившегося в джунгли на поиски племени яйфо, начались после того, как семья Аллена подняла тревогу. Путешественник не выходил на связь и не вернулся 14 ноября запланированным рейсом домой.

По словам его родных и близких, для него это было нехарактерно: хотя он и мог отправиться без навигатора, мобильного и спутникового телефонов в путешествие, однако почти никогда не опаздывал на рейсы, на которые у него уже были куплены билеты.

Агент Аллена подтвердила, что путешественник был найден живым и здоровым на заброшенном аэродроме в 32 км от города Поргера провинции Энга.

- Мы получили подтверждение информации о его местонахождении и готовимся провести эвакуацию в ближайшее время, - сообщила его агент Джо Сарсби.

По словам агента, добраться на машине до того места, где находится путешественник невозможно, поэтому туда будет отправлен вертолет.

Впервые Аллен повстречался с племенем яйфо, которое старательно избегает контактов с цивилизацией, 30 лет назад. На этот раз Аллен планировал отыскать место поселения этого племени и снять документальный фильм для Би-би-си. Отправляясь в джунгли, он не взял c собой ни средства связи, ни GPS-навигатор.

- Предводители местного племени сообщили нам, что видели Аллена вблизи взлетно-посадочной полосы, и что с ним все в порядке, что он здоров и просит его спасти, - сообщил Франк Гарденер в эфире Radio 4.

Как пояснил Гарднер, Аллен оказался в отдаленной части Папуа - Новой Гвинеи, куда теперь почти невозможно добраться: враждующие местные племена разрушили мосты на дороге, соединяющие этот район с внешним миром.

Как отметил корреспондент Би-би-си, важно быстро эвакуировать Аллена - до того, как между племенами не начнется новое столкновение.

По словам старшей сестры Аллена, ее брат хорошо знает, как выживать в джунглях, и обычно находит общий язык с местными жителями. Однако она опасается, что он мог встретиться с браконьерами или контрабандистами.

Первое одиночное путешествие Аллен совершил в 22 года, отправившись в район Амазонки.

Британский путешественник пересек пешком и на долбленом каноэ бассейн реки Амазонки. Он также участвовал в шестинедельной церемонии инициации для мужчин в Папуа - Новой Гвинее. Во время этой церемонии он с 20 другими мужчинами сидел в крокодильем гнезде.

Во время некоторых из своих путешествий он снимал документальные фильмы для Би-би-си. Бенедикт Аллен написал несколько книг о своих путешествиях.

В последней записи, оставленной Алленом в «Твиттере» 11 октября по дороге в лондонский аэропорт Хитроу, он написал: «Не пытайтесь меня спасти. Я еду в Папуа - Новую Гвинею, и вы знаете, что никогда не сможете меня там найти».

Самым тяжелым моментом в своей жизни путешественника он назвал случай, когда ему, чтобы выжить, пришлось съесть собственную собаку. Его главная привычка в путешествии - всегда носить с собой туалетную бумагу.

Семья Бенедикта Аллена живет в Чехии.