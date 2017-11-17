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Общество
17.11.2017
Сергей Василевский, Завтра твоей страны
«За Коласа мы еще можем побороться»

Должны ли белорусы отстаивать память о своих национальных героях за границей — эксперты рассказали «Завтра твоей страны», чем показательна история с переименованием улицы Тарашкевича в Польше.

Польский Институт Национальной Памяти планирует переименовать улицу Бронислава Тарашкевича в Бельске-Подляском в рамках процесса декоммунизации.

Памятник классику в Минске

Бронислав Тарашкевич — известный белорусский лингвист и политик, автор первой грамматики белорусского языка, депутат польского Сейма в двадцатые годы, расстрелян НКВД в 1938 году и реабилитирован в 1957 году. В сегодняшней Польше его считают убежденным коммунистом, активным деятелем партии. Также под вопросом находится переименование улиц имени Якуба Коласа, состоявшего в компартии.

Должны ли белорусы отстаивать честь своих национальных героев за границей? Или же нам стоит в первую очередь заняться аналогичной проблемой у себя дома. Ведь в самой Беларуси количество улиц имени Тарашкевича можно пересчитать по пальцам одной руки.

— Безусловно, нужно везде отстаивать белорусские интересы, как это делают все нормальные страны и народы мира. Другое дело, что наша страна сама по себе достаточно специфична в отношении своих исторических персон, известных людей, на которых мы претендуем, — говорит кандидат исторических наук, шеф-редактор журнала ARCHE Александр Пашкевич.

По его словам, ситуация с Брониславом Тарашкевичем осложняется тем, что он неудобен ни для польских властей, ни для белорусских.

— Если поляки хотят переименовать названную в честь Тарашкевича улицу за его коммунистическое прошлое, то власти Беларуси его не любят за то, что он проводил национальную политику. Наша власть больше признает коммунистическое наследие, — говорит историк.

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