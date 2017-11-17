Хакеры выкрали фото, на котором звезда «Игры престолов» – голая. Совсем

Хакерская группировка Celeb Jihad слила в Сеть фото актрисы Натали с характерной фамилией Эммануэль, которая прославилась благодари роли Миссандеи в сериале «Игра престолов».

Из одежды на красавице только стикер с надписью: «Это тело — только для Бензора!»

Стоит отметить, что Натали по ходу сериала неоднократно появлялась в кадре обнаженной.

Пользователи высоко оценили новую порцию эротики от Эммануэль в перерыве между сезонами сериала.

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