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Общество
17.11.2017
Петр Гайдук
Где еще в Беларуси водятся «жирные коты»?

Глава государства назвал банковскую систему «скопищем жирных котов». Так ли это?

Пять лет назад работавшая главой Нацбанка Надежда Ермакова заявляла, что ее зарплата составляет около $ 2000. Можно допустить, что с тех пор получка руководителя Национального банка изменилась, но не сильно. В таком случае доходы руководителей частных банков действительно в разы выше.

Весной этого года infobank.by писал: в белорусских банках начальники департамента в среднем получают от 4 тысяч рублей, заместители председателя правления – 4-9 тысяч (без бонусов), председатели правления – 9-20 тысяч (без бонусов).

Эта информация подтверждается информацией из общереспубликанского банка вакансий. Так, «Идея Банк» теперь подыскивает директора департамента, которому готовы предложить зарплату в 5 тысяч рублей. Среди требований: опыт работы на руководящих должностях в международных компаниях от пяти лет и опыт управления рисками в банках.

Вместе с тем нужно признать, что космические по белорусским меркам зарплаты в банках получают единицы (при том что и самих банков у нас не так много). Доходы большинства сотрудников – или в районе средней по стране зарплаты, или ниже ее. По крайней мере, такой вывод можно сделать после изучения банка вакансий.

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Глава государства обратил внимание на зарплаты банкиров. А вот что еще бросается в глаза при изучении различных «банков вакансий». К примеру, зарплаты заместителей руководителей предприятий по идеологической работе.

На витебском ОАО «Молоко» соискателю вакансии готовы платить 1 500 рублей, в Петриковском лесхозе и шкловской «Бумажной фабрике «Спартак» – 1000 рублей. Выглядит вполне неплохо с учетом того, что идеологам отвечать за производство не нужно.

Еще больше впечатляет другое. «Салідарнасць» составила список вакансий с самыми высокими зарплатами – сразу несколько позиций в нем занимают представители спорта, чьи зарплаты, по сути, формируются из денег налогоплательщиков.

Вакансии с самыми высокими зарплатами (на середину ноября)

Командир (пилот) воздушного судна в авиакомпании «Белавиа» – 6 000.

Директор в ИООО «Чек Пойнт Софтвер Текнолоджис Белрус» – 7 000.

Администратор гостиницы в инвестиционной компании «Сокол» (отель Marriott) – 9 450.

Директор в ИУП «Бритиш-Американ Тобакко Трейдинг Компани» – 9 900 рублей.

Спортсмены и главный тренер в хоккейном клубе «Динамо-Минск» – 10 000.

Инженер в ООО «Мэйс» – 17 700.

Директор в ООО «Соларвиндз МСП технолоджи» – 21 000.

Тренер национальной команды по биатлону – 21 400.

Финансовый аналитик поставил Лукашенко «неуд» по популизму

 
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