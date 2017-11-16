В Гомеле завели уголовные дела на доноров, которые спекулировали своей кровью

Несколько необычный способ обмануть государство отыскался в Гомеле.

Уголовные дела заведены на людей, которые спекулировали собственной кровью. Оказывается, так тоже можно. Для этого, помимо личной крови, требуется раздобыть справку о доходах с завышенными данными. Госконтроль выяснил, как это работает. Поймали пока двоих, но не исключено, что схему использовали и другие.

Как известно, в Беларуси донор компонентов крови имеет право на различные льготы, освобождение от работы, бесплатное питание, денежную компенсацию и тому подобное. Для этого в местных бюджетах предусмотрены довольно большие деньги. В частности, размер денежной компенсации зависит от среднесуточного заработка донора. Дальше — просто. Надо завысить свой заработок, и тогда твоя кровь тоже возрастает в цене.

В двух учреждениях здравоохранения КГК обнаружил нарушения в части выплаты донорских компенсаций. По данным контролеров, некоторые доноры представляли справки с недостоверными данными о месте работы и (или) с завышенным заработком.

Например, в 2015—2016 годах один из доноров 8 раз получил компенсацию, предоставив справки с предприятия, в котором никогда не работал. Таким образом «продал» крови на 1000 рублей (новыми). Другой работник строительной фирмы завысил заработок и незаконно получил более 550 бюджетных рублей. Всего насчитали 30 случаев необоснованной компенсации на 1,6 тыс. рублей — это то, что удалось выявить.

Возбуждено два уголовных дела за мошенничество. Учреждениям здравоохранения рекомендовано быть внимательнее.