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Общество
16.11.2017
Как попасть в избирком и зарабатывать 30 долларов в день

Советы от барановичской газеты. Вот только пустят ли туда непроверенных людей?

«Куда высылать резюме?» – так отреагировал Байнет на заявление президента Беларуси о том, что зарплаты членов избирательных комиссий «это святое» и экономить на них во время выборов в местные Советы депутатов не будут.

Intex-press узнала, что нужно сделать, чтобы попасть в избирательную комиссию и зарабатывать около 30 долларов в день.

Попробуйте сначала в городскую комиссию

Один из первых этапов каждой избирательной кампании – формирование территориальных избирательных комиссий.

Две трети их состава, как правило, «укомплектовывают» членами различных политических партий и общественных организаций. Однако даже если вы никогда не имели партбилета, но хотите увидеть выборы изнутри и при этом заработать, Избирательный кодекс гарантирует вам такую возможность. И вот что для этого нужно.

В Барановичах на выборах в местные Советы депутатов работают три вида комиссий: городская, окружная (она отвечает за выборы депутатов областного Совета депутатов) и участковые комиссии.

Сначала формируется городская комиссия, в которую могут входить от 9 до 14 человек. Чтобы попробовать попасть в нее, человек должен написать заявление (форма есть на сайте ЦИК) с указанием своих личных данных: фамилии, имени и отчества, даты рождения, места работы и занимаемой должности, места жительства, партийности и номера контактного телефона.

Под заявлением надо собрать подписи не менее десяти жителей города с указанием их ФИО, даты рождения и места жительства. Заявление не позже, чем за три дня до того, как городская комиссия должна быть сформирована, нужно отвезти в вышестоящую избирательную комиссию. То есть в областную в Брест (ради такого дела можно уже и съездить разок). Дату ее формирования, как и всю прочую информацию, можно найти на сайте ЦИК.

В участковой комиссии шансов больше

Если в городскую комиссию вас не пропустят (что, скорее всего, и произойдет, так как конкурс большой, а отбирают, как правило, «проверенных» людей), вы можете попытать счастье в участковых комиссиях. Принцип тот же, только подписи должны быть от граждан, проживающих на территории того участка, в состав участковой комиссии которого вы хотите попасть.

На время работы в избирательных комиссиях их члены частично или полностью освобождаются от основной работы, время, проведенное на избирательных участках, оплачивается.

 
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