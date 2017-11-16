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16.11.2017
Воспитательница детсада насильно кормит девочку. Шокирующее видео из российского Северска

Девочка плачет, зовет маму, кашляет и давится едой, но женщина заставляет ее есть.

Следственное управление СК РФ по Томской области проводит проверку по факту публикации в СМИ видеозаписи, на которой воспитатель детского сада № 40 в Северске, ругаясь, заставляет плачущего ребенка есть. Об этом сообщает сайт Такие дела.

Томские следователи, просмотрев видео, установили, что «воспитатель МБДОУ «Детский сад № 40», расположенного в ЗАТО г. Северск, применяет насилие к малолетним воспитанникам».

На записи видно сидящую за обеденным столом девочку и воспитателя, стоящую у нее за спиной. Девочка плачет, зовет маму, кашляет и давится едой, но женщина заставляет ее есть: «Открывай рот!.. Глотай! (зажимает девочке рот рукой)… Только попробуй еще раз на меня плюнуть… Я тебе сказала, не хочешь по-хорошему?»

Сейчас по факту публикации видео следователями проводится проверка «с целью установления всех обстоятельств произошедшего». Следователи отмечают, что «в действиях указанного воспитателя усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ». Статья «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» предусматривает санкции до трех лет лишения свободы.

Как сообщает телеканал «Томское время», видео выложила в сеть младшая воспитатель Регина Базанова, которая находилась на испытательном сроке – она работает в садике с сентября. Отмечается, что после инцидента девушка показала запись директору детского сада, но ее сразу уволили, а воспитателя с видео – отправили на больничный.

Регина заявила, что ее старшая коллега относится так к детям постоянно, но те были слишком запуганы и не рассказывали родителям о происходящем.

— Для нее толкнуть ребенка – как нечего делать. Подойти по лбу стукнуть, из-за стола выгнать, наорать, накричать… Успокоить – она никогда в жизни детей не успокаивала, — поделилась девушка.

По сведениям телеканала, родители девочки предупреждали работников садика, чтобы те не заставляли ее обедать, – их просьбу проигнорировали.

Портал vseverske.info передает, что после общественного резонанса, вызванного записью, глава администрации Северска Николай Диденко потребовал установить камеры видеонаблюдения во всех группах раннего дошкольного возраста (1–3 года).

 
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