Богданкевич объяснил, почему у топ-менеджеров банков высокие зарплаты

Экс-глава Нацбанка ответил Лукашенко, назвавшему банкиров «скопищем жирных котов».

В четверг глава государства заявил о том, что зарплата в банковской сфере должна соответствовать сложившемуся уровню зарплат в стране, и дал ряд рекомендаций, как начислять зарплату топ-менеджерам банков.

Экс-председатель Нацбанка Станислав Богданкевич считает, что административное вмешательство в формирование зарплат в банках недопустимо.

— Анализировать состояние дел можно и нужно. Но администрирование здесь абсолютно не требуется. Если нужны рекомендации, сделать это могут специалисты. Обсудить проблему и выработать эти самые рекомендации по оплате труда, — рассказал экономист.

Станислав Богданкевич. Фото Радыё Свабода

Собеседник «Салідарнасці» напомнил, что в Беларуси уже действуют рекомендации по формированию зарплат банковских служащих, в которых прописано соотношение размеров заработков рядовых сотрудников и руководства банков.

— Если кто-то грубо нарушает эти рекомендации, то для таких случаев у Нацбанка есть экономические рычаги воздействия по отношению к тем же коммерческим банкам.

Станислав Богданкевич подчеркнул, что начисление высоких зарплатат топ-менеджерам негосударственных банков можно объяснить рядом причин. Таким образов владельцы банков достигают нескольких целей: получают приток высококвалифицированных специалистов, исключая при этом мотивацию к злоупотреблению служебными обязанностями и желание уйти на более хлебное место.

— Не понимаю, кому нужен этот административный зуд? Что это, желание подчинить всех и вся? Анализируйте, собирайте конференции, обсуждайте проблему. Но какое-либо административное вмешательство в этой сфере недопустимо, — заявил экономист.

По его словам, именно из-за регулярного вмешательства властей, в банковскую сферу практически не идет иностранный капитал.

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Станислав Богданкевич также прокомментировал слова декана экономического факультета БГУ, профессора Михаила Ковалева, заявившего, что снижение затрат в банковском секторе, в том числе и на заработную плату, приведет к снижению процентных ставок по кредитам.

— Это однозначно глупое заявление. Ведь процентные ставки определяются уровнем инфляции и платежеспособностью кредитозаемщика. Практически никакого отношения они не имеют к уровню зарплат руководства банков. Речь идет о разделе доходов: менше остается рядовым сотрудникам банка, соотвественно, больше достанется высшему руководству.