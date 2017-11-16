Эксперт: «Подобные заявления из уст украинского политика — грязный и дешевый пиар»

Белорус Александр Колтунов, управляющий белорусско-украинским интернет-агентством Digital Finger, прокомментировал громкое заявление бывшего депутата из Украины Игоря Мирошниченко о необходимости создания диверсионно-разведывательных групп на территории Беларуси.

По мнению Колтунова, это заявление является ничем иным, как разжиганием конфликта между дружественными странами и их народами.

Об этом он сказал в комментарии изданию Капитал.

Эксперт напомнил бывшему народному избраннику, что именно столица Беларуси стала центром мирных переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.

— Беларусь — не просто на стороне Украины, она всячески пытается оказывать содействие в мирных процессах по разрешению конфликта. Есть много совместных проектов между странами, которые несмотря ни на что идут. Даже дизельное топливо для украинских военных поставляется с территории Беларуси, несмотря на все протесты России. О каких диверсиях может вообще говорить человек, который кроме так называемого «хайпа», участия в сомнительного рода акциях и протестах, ничего реального для Украины так и не сделал? — говорит Александр Колтунов.

По словам белорусского специалиста, Беларусь — одна из немногих стран, которые не прекратили инвестировать в развитие украинской экономики. К слову, ведущий it-работодатель в Украине — белорусская компания EPAM systems.

— Подобные заявления из уст украинского политика — не более чем грязный и дешевый пиар. Я бы посоветовал подобным деятелям заняться чем-то полезным для страны, а не позорить свой народ, — резюмировал Александр Колтунов.

Бывший народный депутат Украины Игорь Мирошниченко призвал ввести визовый режим с Беларусью из-за того, что эта страна имеет общую границу и общие интересы с РФ. Также он призвал создать диверсионно-разведывательные группы на территории этой страны. Об этом Мирошниченко заявил в эфире телеканала «112 Украина».