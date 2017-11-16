.
Все новые статьи
Спецпроект:
Best Baltic Hotel
НОВОСТИ
БАТЭ подал в суд на болельщика, выбежавшего на поле с бело-красно-белым флагом
В Беларуси запретили российскую сгущенку
Жителя Речицы, воевавшего в ДНР, осудили за наемничество
Какие города мира затопят тающие ледники
Дмитриев и Короткевич пытаются связать дворы и кабинеты
Возле агрогородка Малая Ведрень «на картошке» погиб тракторист
Лукашенко: «Чего мы себе заработную плату начисляем по мировым практикам?»
В России не осталось средств на выплаты пенсий
Почему коррупцию никак не победить в Беларуси?
Бывшему замминистру по ЧС, который хотел отдохнуть на Гоа, дали 8 лет
Скульптура Путина в образе медведя, с осетром в лапах. Фотофакт
В субботу в Беларусь вернется мокрый снег
Невзоров – о Собчак: Путин может позволить себе посмотреть на танцы политических мышей
Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей
Как за рекордную цену продавали шедевр Леонардо да Винчи, который принадлежал белорусу. Фотофакт
Беларусь і Кітай ідуць адной дарогай, але ў розныя бакі
В каких регионах Беларуси активнее всего дорожает жизнь, но подешевела водка
Записки в Zara: «Вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне за нее не заплатили!»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Судьба родителей Ксюши Ситник: папа – за решетку, мама – в общественный совет при МВД
Погибла судья из Орши, которая рассматривала дела оппозиционеров
«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах
Министр спорта сорвался на журналисте: «Это все ваши домыслы и критиканство»
Как Украина отомстила России за Крым
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Романчук: «Это диагноз. Это приговор. Хуже нас только Молдова и Украина»
«То, что российские стратеги важно именуют геополитикой — это по сути гоп-политика»
«Получаем зарплату и дружно смеемся»
Правозащитник объяснил продвижение по службе Барсукова, ставшего замом главы МВД
Мэры, о которых белорусы могут мечтать
Глава СПК вызывал милицию на журналистов госТВ
«Кубок Федерации в Минске запомнился двумя эпизодами о равенстве всех перед законом»
Министр труда о многодетных матерях: «Четырех детей можно и за 9 лет родить!»
«Погуглите, сколько туристов без всяких Европейских игр посещает соседние столицы, и рыдайте»
«Дело даже не в Лукашенко, которого не очень уважают на Ближнем Востоке. За державу обидно»
Дракахруст: Беларусь з тварам Ганны Бонд. Які час — такія і куміры
«Вы не получите моих детей». Письмо матери двоих сыновей министру Равкову
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Почему центр Минска заполонил спецназ с цветами
Воскресный теннис Лукашенко снова смотрел в окружении брюнетки и блондинки
Як маленькім беларусам з дзяцінства тлумачаць, хто «самы галоўны ў нашай дзяржаве»
Улыбочка на миллиард. В исполнении арестанта, которого СМИ называли спасителем «кошелька Лукашенко»
В вагоны минского метро вернулись попрошайки со странными документами
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
16.11.2017
БАТЭ подал в суд на болельщика, выбежавшего на поле с бело-красно-белым флагом

Футбольный клуб хочет взыскать с фаната 5000 евро.

Борисовский БАТЭ направил в суд все необходимые документы, чтобы истребовать с Александра Венгерского, выбежавшего на поле с флагом во время матча Лиги Европы против лондонского «Арсенала», штраф в 5000 евро. Точно такой же штраф получил сам клуб от УЕФА за поступок болельщика.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе клуба и в суде Вилейского района,  сообщает euroradio.fm.

Ранее Александра Венгерского уже приговорили к семи суткам административного ареста за мелкое хулиганство и трем — за неповиновение сотрудникам милиции.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 1 (оценок:2)
Главное
Лукашенко назвал банкиров «скопищем жирных котов», сказав, что цитирует народ
Айтишник – Шендеровичу: «Выживаем между западными санкциями и нашими троглодитами»
Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»
Мажоры из Зимбабве: «60 тысяч долларов на запястье, когда твой отец управляет всей страной»
Как выглядит француз, отсидевший в «нечеловеческих условиях» в Гомельском СИЗО. Фотофакт
Судьба родителей Ксюши Ситник: папа – за решетку, мама – в общественный совет при МВД
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY