БАТЭ подал в суд на болельщика, выбежавшего на поле с бело-красно-белым флагом

Футбольный клуб хочет взыскать с фаната 5000 евро.

Борисовский БАТЭ направил в суд все необходимые документы, чтобы истребовать с Александра Венгерского, выбежавшего на поле с флагом во время матча Лиги Европы против лондонского «Арсенала», штраф в 5000 евро. Точно такой же штраф получил сам клуб от УЕФА за поступок болельщика.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе клуба и в суде Вилейского района, сообщает euroradio.fm.

Ранее Александра Венгерского уже приговорили к семи суткам административного ареста за мелкое хулиганство и трем — за неповиновение сотрудникам милиции.