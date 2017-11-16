Жителя Речицы, воевавшего в ДНР, осудили за наемничество

Гомельский областной суд 16 ноября вынес приговор жителю Речицы за участие в военных действиях на территории иностранного государства.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Виталия Митрофанова длилось две недели.

Фото Иван Яриванович, TUT.BY

41-летнего жителя районного центра признали виновным в идеологическом наемничестве без наличия корыстной составляющей (361−3 ч.1 УК РБ). Он получил два года «химии».

До вступления приговора в законную силу мужчину отпустили из-под стражи и изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Его освободили в зале суда. Время заключения под стражей Митрофанову зачтут как один за два дня ограничения свободы.

Виталий Митрофанов находился на территории ДНР с апреля по июнь 2017 года. Там он, по данным следствия, охранял различные склады и нес боевое дежурство в вооруженном формировании на линии враждующих сторон. В начале июля мужчина вернулся в Беларусь и спустя несколько недель был задержан и взят под стражу.

Обвиняемый женат, ранее судим. Несмотря на то, что мужчина имеет белорусское гражданство, он является уроженцем российского Нижневартовска.

В ходе судебного заседания Митрофанов признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Выйдя из зала суда, давать какие-либо комментарии журналисту TUT.BY обвиняемый отказался.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

За последние полгода это второе уголовное дело, связанное с наемничеством, которое рассматривают белорусские суды. В сентябре 2017 года в Витебске к двум годам ограничения свободы суд приговорил 29-летнего Алексея Ершова — за участие в военных действиях на территории иностранного государства. Тогда суд проходил в закрытом режиме. Спустя полтора месяца стало известно, что мужчина уехал из Беларуси и вернулся в ДНР