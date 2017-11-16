Финансовый аналитик поставил Лукашенко «неуд» по популизму

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал «Салідарнасці», чем вызван наезд властей на руководство банков с их бонусами.

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По словам собеседника, требование сократить зарплаты руководству банков является попыткой властей в очередной раз сыграть в популизм. И эта попытка, по его мнению, обернулась неудачей, поскольку власти исходили из неверных представлений о том, что реально беспокоит рядовых граждан.

— Это демонстрация того, что власти, похоже, разучились делать то, что еще совсем недавно у них хорошо получалось, — озвучил в экспресс-комментарии «Салідарнасцю» Вадим Иосуб. — А именно — играть в этот самый популизм. Мне кажется, что кто-то на очень высоком уровне думает, что население страны в основной своей массе очень переживает из-за размера доходов топ-менеджеров банков. И если эти зарплаты снизить, рассказав об этом по телевизору, то народ массово проникнется любовью к властям.

Хотя мне кажется, что люди гораздо больше озабочены своими зарплатами. В рейтинге реальных проблем простых белорусов вопрос зарплат руководства банков не попадает даже в десятку. И с точки зрения популизма гораздо более эффективным был бы рост средней зарплаты в стране, а не упокаивание населения тем, что мы сейчас кому-то снизим доходы.