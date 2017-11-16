На Урале разыскивают сбежавшую обезьяну-актрису Анфису

Пензенский цирк-шапито столкнулся с неожиданной и весьма чувствительной потерей.

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Обезьянка породы хохлатый мангобей по кличке Анфиса сбежала во время прогулки. Издание Ura.ru сообщает, что за хвостатую актрису объявлена награда в 50 тысяч российских рублей. За информацию о местонахождении беглянки обещают пригласительный билет на представление.

Циркачи уверены, что кто-то из местных жителей приютит Анфису у себя, поскольку она совсем ручная, идет на контакт и не боится людей. Сотрудники шапито надеются, что нашедший обезьяну человек окажется честным и вернет ее в цирк.

Анфиса сбежала от дрессировщика на прогулке, когда испугалась разорвавшейся неподалеку петарды.