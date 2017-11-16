Молодая жена «правой руки Путина» ушла к итальянскому автогонщику

Об этом уже три дня трубят российские политические Telegram-каналы.

Избранница 57-летнего руководителя «Роснефти» была моложе его на 25 лет. О том, кто она и как появилась в жизни Игоря Сечина, впервые заговорили в прошлом году, когда в российских СМИ появилось расследование о покупке олигархом роскошной яхты за 150 млн долларов «Принцесса Ольга».

И вот… Ольга Рожкова нашла новую гавань.

Вторая жена друга Владимира Путина начала выкладывать в Instagram совместные фотографии с новым бойфрендом — итальянским гонщиком Франческо Провенцано.

В феврале Ольге будет 35. Фрэнки – 32, отмечает @Футляр от виолончели

Что предшествовало семейному скандалу и почему Сечин последовательно избавляется от всего, что связано с именем Ольга — в репортаже Центра управления расследованиями.