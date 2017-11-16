Экономист: «Белорусы расплачиваются за демпинг цемента в Украину трижды»

Почему мы платим за свои же товары дороже, чем соседи?

Председатель ассоциации производителей цемента «Укрцемент» Павел Качур обвинил белорусских коллег в нечестной конкуренции. По его данным, поставки белорусского цемента в Украину за первые восемь месяцев этого года выросли на 170%.

При этом стоимость цемента из Беларуси на украинском рынке в полтора раза ниже, чем у себя на родине, утверждает он.

По словам экономиста Ярослава Романчука, белорусы расплачиваются за демпинг цемента в Украину трижды:

— Во-первых, покупая наш цемент у себя дома, белорусы платят на 50% дороже, чем он стоил бы, если в стране была бы конкуренция со стороны зарубежных производителей. Во-вторых, белорусских производителей цемента десять лет субсидировали из национального бюджета. Нам обещали увеличить производство до 9 млн. тонн, но на деле удалось сделать в два раза меньше, не выполнен и план по экспорту. Фактически, те деньги налогоплательщиков были закопаны, — рассказал «Салідарнасці» эксперт.

Кроме того, считает Романчук, действия белорусских цементников на внешних рынках грубо нарушают правила международной торговли, что может повлечь за собой санкции со стороны стран-импортеров. История Белорусского металлургического завода, попавшего под антидемпинговые санкции Евросоюза, тому примером.

Краткая история демпинга по-белорусски

Белорусский цемент — далеко не единственный отечественный продукт, который самим белорусам выгодней покупать за границей. Чтобы убедиться в этом, достаточно полистать публикации последних лет.

Подробную статью о феномене цен на белорусские товары вне Беларуси в марте 2013-го опубликовала Русская служба ВВС. В публикации говорилось о признании министерством экономики Беларуси того факта, что белорусские товары за границей стоят дешевле.

Опрошенные ВВС эксперты объясняли этот феномен стремлением государства пополнить валютные запасы. В результате, для достижения этой цели власти фактически субсидируют потребителей за границей. А компенсация убыточного производства ложиться на кошельки белорусов, вынужденных покупать свои же товары дороже, чем у соседей.

Три года назад стали популярны репортажи из приграничных российских городов, куда белорусы стали ездить за белорусскими товарами.

Весной 2014-го о демпинге белорусской продукции заговорили украинские производители молочной продукции. Их возмущал тот факт, что белорусские конкуренты пользовались государственными субсидиями, чем украинские предприятия похвалиться не могли.

Впрочем, те же претензии выставляют белорусам и украинские цементники.