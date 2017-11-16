Дмитриев и Короткевич пытаются связать дворы и кабинеты

В какой стране не критикуют чиновников? Наверное, нет такой страны. А всегда ли справедлива критика в их адрес? Разумеется, нет.

Но как определить, за дело критикуют чиновников или зазря? Пожалуй, нет лучшего способа сделать это, чем публичное обсуждение проблем. Если чиновник не прячется от граждан в своем кабинете, то и критиковать его без повода довольно трудно.

Общественное объединение «Говори правду», планируя форумы регионального развития в областях Беларуси, руководствовалось, кроме всего прочего, и таким важным мотивом, как налаживание диалога между органами власти и обществом. О подготовке форумов рассказывают сопредседатели организации Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич.

– Год назад «Говори правду» провела республиканский форум в Минске. Чем от него будут отличаться региональные форумы?

Андрей Дмитриев: Форум в Минске был разговором о «Говори правду», ее политическом позиционировании и планах на будущее. Форумы в регионах – это о том, как «Говори правду» должна работать на местах, чтобы помогать в решении насущных проблем людей.

– Но и раньше ваша организация действовала примерно в том же ключе…

Татьяна Короткевич: Да, у нас было много акций, в результате которых в городах появлялись зеленые зоны и светофоры на опасных перекрестках, ремонтировались подъезды и асфальтировались дороги, чинились детские площадки и включалось освещение на улицах. Но это была борьба граждан и наших активистов с чиновниками. Сейчас мы хотим, чтобы вместо борьбы мы занимались кооперацией.

А.Д.: Надо уходить, как от борьбы, о которой сказала Татьяна, так и от психологии просителей: мол, наше дело – обратиться к власти, а она все сделает. Власть многого не может сделать даже не по причине нехватки средств, но и просто потому, что не видит проблемы или видит, но не знает, как лучше приступить к ее решению. Именно поэтому необходим диалог между гражданами и чиновниками.

– Но готовы ли сами чиновники к диалогу?

Т.К.: Наш опыт встреч в министерствах и исполкомах позволяет утверждать, что в «высоких» кабинетах умеют слушать.

А.Д.: Если бы власти на местах противились диалогу, то не позволили бы нам арендовать залы для проведения форумов. Мы начинаем с двух областей: Витебской и Гомельской. 25 ноября форум пройдет в Витебске, Дворец культуры железнодорожников, ул.Некрасова, д.2а/46. 26 ноября – в Гомеле, актовый зал гостиницы «Надзея», ул.Головацкого, 19.

– Выходит, что местная власть сама дала вам площадку для критики в ее адрес?

Т.К.: Почему только критики? Если, скажем, сейчас в областных центрах начали работать бизнес-инкубаторы, о необходимости которых говорили много лет, то мы со сцены форумов будем хвалить за это власти. Факт их появления и есть результат диалога между в властью и обществом, в данном случае предпринимателями.

А.Д.: Более того, мы приглашаем работников исполкомов – городских, районных, областных – к участию в форумах. Мы убеждены, что встреча лицом к лицу чиновников и граждан на таких мероприятиях будет хорошей дискуссионной практикой. Говорить о нерадивых чиновниках вообще легко, а ты попробуй то же самое сказать, когда тебе сразу со знанием дела ответят. Обратное тоже верно: чиновник не сможет спрятаться за сухими цифрами, когда из зала ему будут сообщать о реальных фактах, которых никак не согласуются со статистикой.

– А кроме работников исполкомов, кого зовете на форумы?

Т.К.: Экспертов в определенных областях, например: создании рабочих мест, ЖКХ, здравоохранении. И всех, кому не все равно, каким будет их регион завтра. Связаться с оргкомитетом можно по тел.: +375 29 8534017 или по e-mail: forum@zapraudu.info.