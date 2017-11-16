Лукашенко назвал банкиров «скопищем жирных котов», сказав, что цитирует народ

Который «сегодня не барствует».

Заработная плата в банковской сфере должна соответствовать сложившемуся уровню зарплат в стране, заявил в четверг Александр Лукашенко, заслушивая доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций, сообщает его пресс-служба.

— Не стану скрывать, наверное, с подачи правительства мы обходим главный вопрос, по которому сегодня также будет разговор: денежное довольствие, заработная плата, бонусы работников и руководителей банковских учреждений. Тут меня предостерегают от откровенного на эту тему разговора, что это, мол, не понравится МВФ, может, и еще каким-то международным организациям. Пока я президент Беларуси и не планирую быть президентом или руководителем международных организаций, поэтому и вам тоже советую отвечать и заниматься вопросами Беларуси, — сказал он, и отметил: «Чем богаче люди в стране, тем лучше для ее руководства».

— Но мы знаем реальность, в которой живет народ Беларуси: сегодня никто не барствует. Пятьсот долларов или тысячу рублей, о которых мы говорили, — с таким большим трудом у правительства и в том числе Национального банка с подконтрольными банками, так тяжело идет этот вопрос. Так давайте будем соответствовать и в банковской системе этому. То есть зарплата должна быть заработанной, всегда банкиры об этом говорят, и я их в этом поддерживаю. По всей стране «зряплаты» быть не должно. Значит, и в банковской системе зарплата должна быть заработанной.

Лукашенко обратил внимание на тот факт, что банкиры разделяют свою зарплату и заработанные бонусы:

— А что, это не деньги? Можно выстроить такую систему, что будешь копейки получать в течение месяца, года, а бонусами можно подавиться, как в народе говорят. Поэтому давайте смотреть в целом на то, как это будет выглядеть. Я только что говорил об уровне заработной платы в стране. Хотелось бы, чтобы банковская система не была, цитирую народ, «скопищем жирных котов» (это не только говорит рабочий и крестьянин, это говорит вся интеллигенция). Банковские работники должны соответствовать тому уровню, который сложился в стране по заработной плате и доходам.

После оптимизации в государственных органах, заметил он, в ведомствах был четко выстроен уровень заработной платы:

— От премьер-министра до председателя сельсовета — все четко и определенно. Сокращаешься, появляются свободные деньги — забирай, распределяй среди оставшихся. Вот в эту систему должна быть вмонтирована и банковская система, в том числе и руководителей наших банков. Как видите, я тут не разделяю — частные банки и государственные. Есть председатель Национального банка, установлено ему денежное довольствие — начинайте плясать от председателя Национального банка.

Лукашенко подчеркнул, что заработная плата должна соответствовать качеству и объему выполненных работ:

— Не думаю, что руководитель конкретного частного или госбанка работает больше и качественнее, чем председатель Национального банка. Если так, тогда надо президенту задуматься. Но пока я вижу, что это не так. Поэтому привязать заработную плату с бонусами и прочим к председателю Национального банка — это вполне нормально.

И обратил внимание, что у банков нет своих денег — они пользуются средствами физических и юридических лиц.

— Я когда-то сказал: если ты на Западе нашел $ 1 млрд под 1%, привез в страну и выдал под 2,5%, тогда мы должны очень сильно поощрить этот банк и его руководителя. Это будет понятно, — отметил президент, подчеркнув, что банки не должны выпячиваться в общей системе государства. — Давайте будем из этого исходить.

Как отмечает TUT.BY, ранее Нацбанк запросил у коммерческих банков информацию о зарплатах, годовых бонусах и премиях, которые получили топ-менеджеры начиная с 2015 года. По мнению участников рынка, если дело дойдет до директивного определения зарплат банкиров, это может иметь негативные последствия как для корпоративного управления в банках, так и для государства.

Байнет: «Очередной виток переходящего в абсурд популизма»

Форумчане уже оценили свежий спич Лукашенко. Предлагаем избранное с открытой дискуссионной площадки talks.by.

«Вместо того, чтобы дать простым людям зарабатывать нормально — отобрать у богатых... Ждем посадок под Новый год каких-нибудь «жирных котов».

«Очередной виток переходящего в абсурд популизма. С той оговоркой, что народу уже подобные «зрелища» хлеб не заменяют».

«Частные банки тратят заработанные деньги как хотят. У государства они вроде как ничего не просят. А сравнить то, чем занимается глава Нацбанка, с тем, чем занимаются главы остальных банков — это просто аплодисменты. И у этого человека высшее экономическое образование».

«Чтобы все были одинаково бедные. Программистов не забудьте – там тоже коты».