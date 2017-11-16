Как связаны индекс счастья и манера одеваться?

Как говорят: чем выше каблук у девушки, тем более несчастлива она в личной жизни, а если вы увидите девушку в кедах и растянутой толстовке, значит у неё все в порядке на личном фронте.

Чем счастливее люди живут, тем проще они одеваются. К этому неожиданному выводу меня подтолкнул ежегодный отчет ООН об уровне счастья в мире.

С 2011 года ежегодно проводится исследование мирового счастья. Да, не смейтесь. Серьезные ученые разработали технологии, и теперь замеряют у людей в разных странах уровень их объективного благополучия, а также их собственную субъективную оценку того, насколько хороша их жизнь. А потом сравнивают показатели и составляют рейтинг стран по уровню счастья их граждан.

В 2017 году первая десятка счастливых стран выглядит так:

1. Норвегия

2. Дания

3. Исландия

4. Швейцария

5. Финляндия

6. Нидерланды

7. Канада

8. Новая Зеландия

9. Австралия

10. Швеция

В том же составе, только меняясь местами внутри первой десятки, эти страны лидировали и в прошлые годы.

Знаете, что объединяет эти страны? Кроме того, что там очень высокий уровень жизни, потрясающие социальные стандарты и вообще почти коммунизм (в хорошем смысле этого слова)? С точки зрения модного блогера, все эти страны объединяет чрезвычайно простое, без изысков отношение местных жителей к одежде!

Страны — законодатели мировой моды и стиля; страны, на улицах которых стрит-стайл фотографы выхватывают один за другим идеальные модные образы; страны, в которых каждая вторая студентка выглядит как икона стиля — болтаются в четверой десятке мирового рейтинга счастья. Франция на 32 месте, Испания на 37. Италия, где каждый младенец (любого пола) от рождения знает, как правильно подворачивать штаны — вообще на 50 месте! из 157 исследованных стран. То есть почти в трети стран на Земле люди живут счастливее, чем итальянцы!

А что в счастливых странах? А там никто не заморачивается тем, на сколько миллиметров подворачивать штаны согласно последним постановлениям журнала VOGUE. Носят то, в чем комфортно, и не особо парятся, стильно это или нет. Джинсы/майки, кеды/кроссовки, толстовки и парки. В какой-нибудь Дании или Голландии идет впереди пара — и не сразу поймешь, кто из них мальчик, кто девочка, настолько одинаково они одеты.

Некоторые мои знакомые мужчины были бы страшно недовольны тем, как одеваются женщины, например, в Швеции. «Не на что смотреть», — сказали бы они. «Это разве женщины?», — сказали бы они.

Но вот парадокс, судя по результатам исследования, Швеция — это очень счастливая страна. Значит, эти женщины не чувствуют себя несчастными от того, что они не носят юбки-карандаш и не несутся с утра пораньше на работу на 10-сантиметровых каблуках, с укладкой и полным макияжем. И более того, мужчины в этих странах тоже явно не чувствуют недостатка счастья от того, что их женщины не выглядят 24/7 как экспонат на выставке достижений мировой фэшн-индустрии.

Может быть, для счастья вовсе не обязательно следовать модным трендам и тщательно подбирать форму юбки к типу фигуры? Может быть, можно быть счастливой и в простой одежде без затей?

Может быть, когда человек чувствует себя счастливым, защищенным и спокойным, когда ему не надо ежедневно кому-то что-то доказывать и изо всех сил демонстрировать свой (часто воображаемый) статус — то такому человеку в джинсах и толстовке очень даже удобно наслаждаться жизнью?