Возле агрогородка Малая Ведрень «на картошке» погиб тракторист

Как — непонятно.

В Чашникском районе мужчина попал в транспортер картофелеуборочного комбайна и получил смертельную травму, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.

Фото УГКСЭ по Витебской области

Инцидент произошел 13 ноября на поле возле деревни Шелковщина и агрогородка Малая Ведрень. Здесь убирали картошку. Трактором с картофелеуборочным комбайном ДР-1500 управлял 35-летний рабочий местного крестьянско-фермерского хозяйства, житель агрогородка Ольшанка.

Около 16.15 люди увидели, что трактор просто стоит в поле. В транспортере картофелеуборочного комбайна находилось тело рабочего.

— На место происшествия прибыли следователи, эксперты и сотрудники госинспекции охраны труда. Они провели осмотр, назначили судебно-медицинскую экспертизу, — отметила Светлана Сахарова.