Айтишник – Шендеровичу: «Выживаем между западными санкциями и нашими троглодитами»

Сценка, которая замечательно описывает текущий экономический момент в России.

– Долетел до Америки (на всякий случай уточняю: не насовсем), – пишет российский публицист Виктор Шендерович в Facebook. – Последнее впечатление от родины – опознавший меня в Шереметьево довольно крупный, как выяснилось, айтишный бизнесмен.

Поблагодарил меня за эфиры и тексты, предупредив, впрочем, что сам – «немножко с другой стороны». Я, сказал, системный. В бизнесе иначе нельзя.

Ну и как бизнес, спрашиваю. Отвечено было, дословно:

– Выживаем между западными санкциями и нашими троглодитами.

Замечательное описание текущего экономического момента.