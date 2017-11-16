Лукашенко: «Чего мы себе заработную плату начисляем по мировым практикам?»

Глава государства заслушал доклад по отдельным вопросам кредитно-финансовых организаций.

— Мое требование вы знаете — деятельность всех организаций, включая банки, а может быть, и прежде всего банков, должна быть результативной и максимально учитывать интересы национальной экономики, — подчеркнул Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

И поинтересовался, какие меры в этой связи принимает правительство, насколько применяемые подходы соответствуют задачам социально-экономического развития страны, отвечает ли действующая система современным условиям и лучшим мировым практикам:

— Но при этом замечу, что мировая практика — это практика мировая. Мы часто говорим о том, что мы развивающееся государство и того уровня развития, в том числе кредитно-финансовых организаций, не достигли. Если не достигли, чего мы себе заработную плату начисляем по мировым практикам? Поскольку мы на пути к ним, давайте будем этому соответствовать по всем показателям, в том числе материального обеспечения самих организаций и их работников.