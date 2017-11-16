В России не осталось средств на выплаты пенсий

Экс-министр финансов Алексей Кудрин заявил, что у правительства не осталось ресурсов, чтобы платить пенсионерам нынешнюю пенсию.

— Скажу прямо: да, не осталось. Смотрите, в 2016 г. государство впервые нарушило свои обязательства и не провело индексацию пенсий для всех пенсионеров. Однократная выплата в размере 5000 руб. не компенсировала то, что люди недополучили. Сейчас обсуждается ограничение выплат работающим пенсионерам. Это все — следствие дефицита средств в Пенсионном фонде, — сказал глава Центра стратегических разработок интервью «Аргументам и фактам».

Он также подчеркнул, что за последние 7 лет расходы на пенсии выросли на 3% ВВП (около 2,5 трлн рублей в год):

— Почти столько же, сколько мы тратим на все образование в стране. Получается, чтобы платить даже нынешние пенсии, нам нужно отказаться от инвестиций в образование, медицину, строительство новых дорог, будущее наших детей.

Кудрин заверил, что повышение пенсионного возраста является необходимой мерой для повышения пенсионных выплат.