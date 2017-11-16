Почему коррупцию никак не победить в Беларуси?

Или борьба ведется недостаточно решительно, или закон не работает.

Нет необходимости совершенствовать антикоррупционное законодательство, заявил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк. Бывший судья и адвокат, председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета (БХК) Гарри Погоняйло оценивает ситуацию с позиции гражданина, который желал бы видеть свое государство без влияния коррупции.

— Практика показывает, что Беларусь — страна весьма коррупционная. Причем коррупция настолько разъела государство, структуры власти, что грешат этим, начиная от самых низких звеньев чиновничества до самых высших должностных лиц, в том числе заместителей министров, министров, — говорит эксперт. — Коррупцией поражены и правоохранительные органы, даже, возможно, в большей степени, чем кто бы то не был, а также, не исключаю, и суды, судейские должностные лица. Значит: или борьба с коррупцией ведется недостаточно решительно, или закон не работает в силу его несовершенства.

По мнению эксперта, многие факторы, влияющие на коррупцию, не устранены, начиная с подборки и расстановки кадров и заканчивая их персональной ответственностью за надлежащее и законное исполнение своих обязанностей.

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