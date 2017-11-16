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16.11.2017
Катерина Борисевич, TUT.BY
Бывшему замминистру по ЧС, который хотел отдохнуть на Гоа, дали 8 лет

Дмитрия Бегуна признали виновным в получении взяток.

Второй фигурант громкого дела, бизнесмен Александр Гриц, будет отпущен на свободу. Ему назначили наказание в виде 5 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение, он будет находиться под подпиской о невыезде.

Сегодня суд Заводского района Минска огласил приговор Дмитрию Бегуну и Александру Грицу. Бывшего заместителя министра по ЧС Дмитрия Бегуна признали виновным по ч. 3 ст. 430 УК «Получение взятки» и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. По версии следствия, экс-руководитель получил взятки от Грица на сумму 105 миллионов неденоминированных рублей, 4 тысячи деноминированных рублей и 5 тысяч долларов. Самого же Грица за дачу взятки приговорили к 5 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

Суд постановил взыскать с бывшего чиновника в доход государства 14 500 рублей.

Хотел отдохнуть на Гоа. Сколько прокурор запросил для бывшего замминистра по ЧС

Напомним, наручники на Дмитрия Бегуна надели в марте 2017 года. О его задержании сообщил президент во время рабочей поездки в Могилев.

— Взятку брал. На месте взяли всех. Чего обижаться на меня? Все одинаковы перед законом: и министры, и замминистры. Светит восемь лет минимум. Доработался до генеральской должности, чтобы в тюрьме провести время, — комментировал тогда Александр Лукашенко.

За получение взятки в особо крупном размере Уголовный кодекс предусматривает наказание от 5 до 15 лет лишения с конфискацией имущества. В суде Дмитрий Бегун признал лишь последнюю взятку в размере 5 тысяч долларов.

Во время прения сторон адвокат бывшего замминистра по ЧС заявил, что «отсутствует совокупность доказательств для вынесения обвинительного приговора». Павел Иванюшев считает, оперативный эксперимент был проведен с нарушениями, а к показаниям Александра Грица нужно отнестись критически.

— Обвиняемый Гриц уже ранее привлекался к уголовной ответственности, что должно явно указывать на снижение ценности его показаний. На мой взгляд, они настолько противоречивы между собой, что даже нет необходимости их анализировать, а просто сделать вывод о несостоятельности, так как они не подтверждаются никакими иными материалами уголовного дела, — говорил в суде адвокат Павел Иванюшев. — Во время допроса в судебном заседании Грицу стало очевидно, что он путается в показаниях, и он занял позицию отвечать на вопросы «не помню». Как верить таким показаниям, когда лицо, которое якобы являлось участником данных обстоятельств, не может четко, уверенно назвать и детализировать обстоятельства происходившего?

Адвокат остановился подробно и на другом моменте. Дмитрию Бегуну в качестве отягчающей вины вменяли то, что он совершил преступление в нарушении присяги, которую принял 31 октября 1990 года.

— Указанная присяга принималась в совсем другой стране, СССР, подданным которой Бегун уже не является, и в принципе данной страны уже не существует, — говорил Иванюшев. — После перевода Дмитрия Бегуна из органов внутренних дел в МЧС и присвоения ему первого специального звания органов и подразделений МЧС РБ должен был принимать присягу органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, однако по неизвестной причине не принял. Исходя из простой логики, можно сделать вывод, что нарушения присяги не было.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
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