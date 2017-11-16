Выкуп и продажа брендовых часов, украшений и антиквариата

.
Все новые статьи
Спецпроект:
Best Baltic Hotel
НОВОСТИ
Лукашенко: «Чего мы себе заработную плату начисляем по мировым практикам?»
В России не осталось средств на выплаты пенсий
Почему коррупцию никак не победить в Беларуси?
Бывшему замминистру по ЧС, который хотел отдохнуть на Гоа, дали 8 лет
Скульптура Путина в образе медведя, с осетром в лапах. Фотофакт
В субботу в Беларусь вернется мокрый снег
Невзоров – о Собчак: Путин может позволить себе посмотреть на танцы политических мышей
Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей
Как за рекордную цену продавали шедевр Леонардо да Винчи, который принадлежал белорусу. Фотофакт
Беларусь і Кітай ідуць адной дарогай, але ў розныя бакі
В каких регионах Беларуси активнее всего дорожает жизнь, но подешевела водка
Записки в Zara: «Вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне за нее не заплатили!»
Родныя яшчэ аднаго салдата, што загінуў у Печах, зьвярнуліся ў пракуратуру
Беларусь нарастила поставки цемента в Украину на 170%: «Цена в 1,5 раза ниже, чем у себя»
Доллар преодолел рубеж в 2 рубля
Польская паліцыя пракамэнтавала затрыманьне беларуса пасьля страляніны ў офісе Reuters
Задержан отец Ксении Ситник
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Судьба родителей Ксюши Ситник: папа – за решетку, мама – в общественный совет при МВД
Погибла судья из Орши, которая рассматривала дела оппозиционеров
«Куда слать резюме?». Пользователей развеселило заявление Лукашенко о зарплате в избиркомах
Министр спорта сорвался на журналисте: «Это все ваши домыслы и критиканство»
Как Украина отомстила России за Крым
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«То, что российские стратеги важно именуют геополитикой — это по сути гоп-политика»
«Получаем зарплату и дружно смеемся»
Правозащитник объяснил продвижение по службе Барсукова, ставшего замом главы МВД
Мэры, о которых белорусы могут мечтать
Глава СПК вызывал милицию на журналистов госТВ
«Кубок Федерации в Минске запомнился двумя эпизодами о равенстве всех перед законом»
Министр труда о многодетных матерях: «Четырех детей можно и за 9 лет родить!»
«Погуглите, сколько туристов без всяких Европейских игр посещает соседние столицы, и рыдайте»
«Дело даже не в Лукашенко, которого не очень уважают на Ближнем Востоке. За державу обидно»
Дракахруст: Беларусь з тварам Ганны Бонд. Які час — такія і куміры
«Остановилось сердце». Ещё одна смерть срочника в Печах
Как министр труда окончательно развеяла миф о социально ориентированном государстве
Кто виноват, спрашиваю? «Теперь все тычут пальцем в Лукашенко, мол, «позади планеты всей»
«Вы не получите моих детей». Письмо матери двоих сыновей министру Равкову
Как Наталья Эйcмонт за три года стала одной из самых влиятельных персон страны
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Почему центр Минска заполонил спецназ с цветами
Як маленькім беларусам з дзяцінства тлумачаць, хто «самы галоўны ў нашай дзяржаве»
Улыбочка на миллиард. В исполнении арестанта, которого СМИ называли спасителем «кошелька Лукашенко»
В вагоны минского метро вернулись попрошайки со странными документами
1937-2017: «За что можно было убивать таких молодых и красивых людей?»
Сара едет: красотка на фоне красот (часть 8)
Моника Беллуччи – умница и красавица: 10 цитат и 11 фото
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Новости партнеров
16.11.2017
Выкуп и продажа брендовых часов, украшений и антиквариата

Актуальный сервис – бесплатная оценка раритетных предметов, украшений и брендовых часов

Специализированный портал готов купить и бесплатно оценить выдающиеся предметы раритета, эффектные драгоценности, брендовые часы ведущих производителей. Многопрофильная компания готова предоставить сервис оценки роскошных драгоценных вещей, камней, монет, предметов старины. На сайте https://vipgold.in.ua/ можно продать коллекционные изделия, яркие украшения, атрибуты красивой жизни по самой выгодной цене. Желающие обзавестись действительно роскошными вещами, которые будут подчеркивать индивидуальность, стиль, выделять владельца уникальных ювелирных украшений, часов или бриллиантов на фоне остальных людей, должны не упустить свой шанс. Магазин по многим критериям превосходит ломбарды, предлагает честные, прозрачные условия, выгодный обмен, продажу, покупку оригиналов с подтверждающей документацией и сертификатами качества.

Ключевые преимущества сотрудничества с профессионалами

Специалисты предлагают квалифицированные услуги. Талантливые мастера смогут обеспечить ремонт изделий, проконсультируют при выборе предметов раритета или антиквариата. Чтобы оценить предметы роскоши не нужно переплачивать баснословные средства, услуга полностью бесплатна. Сотрудничество с прогрессивным магазином-ателье – гарантирует безопасные, выгодные условия сделки. Приятно удивляет высокая оценочная стоимость. Если сравнивать сервис с конкурирующими порталами, можно отметить, что профессионалы не завышают цены на продаже, предлагают небольшой процент за выкуп элитных украшений, швейцарских часов.

Многие владельцы драгоценностей даже не представляют, сколько стоит их имущество. В случае, когда особо необходимы деньги, нельзя игнорировать хороший шанс, реализовать старинные предметы, украшения, которые не представляют духовной ценности. Коллекционеры, любители роскошных украшений, монет, уже сейчас могут ознакомиться с уникальным электронным каталогом, где собраны фантастические лоты. При необходимости мастера выполнят необходимый ремонт, восстановят работоспособность, вернут безупречный внешний вид часам, цепочкам, колье, серьгам. Желающие реализовать драгоценное имущество могут рассчитывать на объективную оценку, гарантию лучшей цены.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Почему Украина выбралась из Бермудского треугольника, а Беларусь – нет
Мужчина, который 43 года работает дояром, получает 300 рублей
Как за рекордную цену продавали шедевр Леонардо да Винчи, который принадлежал белорусу. Фотофакт
Почему давать зарплаты в 1000 рублей еще рано
Мажоры из Зимбабве: «60 тысяч долларов на запястье, когда твой отец управляет всей страной»
Четыре «революционных» документа, принятие которых тормозится в госорганах
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY