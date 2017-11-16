Ерофеев: «Белорусы уже совсем по-другому живут. Но они все это скрывают»

Писатель поясняет, почему надо спасать Россию.

— Потому что здесь нам надо начинать, если мы куда-то хотим двигаться, конечно, с меньшинства, потому что большинство, оно просто разложилось, — рассуждает Виктор Ерофеев на Эхе Москвы. — И это не укор, но это просто история такая, и его специально разлагают. Но обратиться к разлагающемуся — я не скажу трупу, это неправильно — но разлагающемуся сознанию и сказать: «Давайте мы вместе всё сделаем», — то вместо этого мы получим Кадырова или еще кого-то, то есть движение еще куда-то дальше уйдет в сторону зажима.

Нет, я думаю, тут надо действовать достаточно аккуратно. Мне думается, что это не какая-то идея заговора, это идея спасения страны. Потому что ну по всему периметру у нас враги появились. А если не враги, то они тщательно скрывают то, что они бегут – так, как Беларусь, Казахстан, который меняет алфавит. Вообще, они как-то вызывающе такие пощечины раздают.

Вы приезжаете в Беларусь – я время от времени там оказываюсь, просто проезжаю, еду куда-то в другую страну – я поражаюсь: они уже совсем по-другому живут, у них другие какие-то идеи. Но они всё это как бы скрывают. Ну, что же, значит, видимо, от нас, то есть от нашей родины это надо скрывать.

Ерофеев: «Одну сволочь привело к власти, включая нашу собственную – товарища Сталина»