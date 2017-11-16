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16.11.2017
Печи-камины для загородного дома из кирпича

Достоинства обогревательных приборов и их виды

Владельцы загородного жилья пытаются создать максимально комфортабельную атмосферу для проживания всех членов семьи. Отличным отопительным оборудованием, которое совмещает эстетические и функциональные характеристики читаются конструкции, объединяющие функции камина и печи. Современные печи-камины для загородного дома из кирпича отличаются простотой эксплуатации, имеют широкий функционал, могут размещаться в углу, вдоль стены. Благодаря наличию специальных шиберов получается обеспечить эффективную регулировку тяги. Среди возможных вариантов топлива особой популярностью пользуются каменный уголь, пеллеты, дрова. Отопительные приборы поражают отменным дизайном, различаются формой, материалом изготовления, мощностью, наличием встроенного теплообменника. Кирпичные модели изготавливаются из огнестойкого кирпича, они гарантируют: долговечность, колоссальную теплоемкость, устойчивость к механическим повреждениям, перепадам температур.

Критерии выбора и преимущества приобретения

Современные конструкции зачастую оснащены автоматикой. Эта особенности повышает безопасность эксплуатации, гарантирует равномерное распределение тепла. Для габаритных помещений, что отличаются большой площадью, специалисты рекомендуют покупать печи-камины с внушительным объемом топки. Стоит присмотреться к агрегатам, которые могут работать в нескольких режимах. На сегодняшний день особой популярностью пользуются модели, которые функционируют в экономичном, интенсивном режимах. Обеспечение безопасного обогрева подразумевает оснащения топки прочным термостойким стеклом.

Интернет-магазин ПечиКамины.ру предлагает широкий ассортимент обогревательных, отопительных приборов, аксессуары для бани, функциональные печи-камины. Компания является прямым дилером популярных производителей, поэтому гарантирует адекватную стоимость. Сертифицированная продукция полностью соответствует требованиям пожарной безопасности. Квалифицированные консультанты готовы помочь определиться с выбором, найти достойный вариант для загородного дома, дачи, бани. Многолетний опыт работы помогает подбирать исключительно качественную технику, агрегаты, которые на сто процентов соответствуют требованиям заказчиков.

 
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