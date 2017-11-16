Невзоров: история человечества – это история домогательств

Публицист заявил, что скандал вокруг сексуальных домогательств приобретает характер всеобщего безумия.

― Всё на свете является домогательствами, и с самой первой минуты знакомства мужчины с женщиной, что бы мужчина ни говорил, рассказывает ли он этой женщине о теории эволюции, читает ли он ей сонеты Челлини, или рассказывает ей об архитектуре, в переводе всё это означает, как бы, «Снимай трусы», да? И этот подтекст понятен и очевиден всем, ― заявил Невзоров в эфире «Эха Москвы».

То есть вся история взаимоотношений людей есть история сексуальных домогательств. В кинематографе вообще сексуальные домогательства должны быть как-то регламентированы и введены в норму, потому что девочкам, которые, в общем, по большому счету, ничего собой не представляют… Потому что внешность – это понятие мимолетное и коррозирующее, скажем так. Актерские способности – это, ну, результат выучки и дрессировки, умелой, замечательной.

То есть мы понимаем, что кинематограф – это тот мир, где, в общем, ничем особо не замечательная девочка получает билет в абсолютный рай, финансовый рай, в имиджевый рай. И, конечно, там, вероятно, им каким-то образом за это надо как-то расплачиваться.

Приятеля Лукашенко обвинили в домогательствах