Скульптура Путина в образе медведя, с осетром в лапах. Фотофакт

Ее сделал астраханский скульптор-самоучка Виктор Кропачев.

Скульптура, по замыслу автора, — своего рода образ России в виде медведя, во главе которой находится Владимир Путин. Левой ногой медведь наступает на орла, крылья которого находятся за спиной скульптуры. Орел, по словам астраханца, это внешние враги России.

В лапах медведь держит символ Астраханской области — осетра. По словам Виктора Корпачева, рыба символизирует доброту и душевность президента России, пишет kaspyinfo.ru.