В субботу в Беларусь вернется мокрый снег

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

16 ноября ожидается облачно с прояснениями. Днем существенных осадков не ожидается. Ветер западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +2..+7°С. Атмосферное давление днем будет расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

17 ноября ожидается преимущественно без осадков, лишь днем в северо-западных районах страны пройдут кратковременные осадки, в основном в виде дождя.

Ночью и утром в отдельных районах ожидаются туман и слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+4°С, максимальная днем +1..+6°С.

18 ноября на большей части территории пройдут кратковременные осадки — дождь, мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах ожидаются туман и слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит -2..+4°С, максимальная днем +1..+6°С.