Невзоров – о Собчак: Путин может позволить себе посмотреть на танцы политических мышей

По мнению публициста Александра Невзорова, Владимир Путин временно уступил медийный Олимп Ксении Собчак.

― Он может себе позволить вздремнуть, урча, впуская и выпуская огромные когти и приоткрывая один глаз на своей полосатой морде. Он может позволить себе посмотреть, как танцуют перед ним разные политические мыши. У него для этого хватает и запаса электорального, и веса, и всего остального. Так или иначе, он дает возможность этим мышам устраивать бешеные и прелестные пляски, ― заявил Невзоров в эфире «Эха Москвы».