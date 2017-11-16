Почему давать зарплаты в 1000 рублей еще рано

Как зависимость от российской экономики и обещания президента отразятся на росте цен?

В октябре цены выросли на 1,2% по сравнению с сентябрем. Это самый высокий месячный рост этом году. Но за десять месяцев рост инфляции в Беларуси заметно замедлился (3,9%), сообщает Нацбанк.

Удерживать рост инфляции и дальше позволят твердая позиция Нацбанка, его уверенность и жесткость в действиях и благоприятная ситуация в регионе, считает экономист, руководитель Аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико.

— Если правительство не будет стараться довести зарплаты до 500 долларов, то будем находиться в состоянии равновесия потоков товаров и стоимостей. Будет идти процесс среднего уравнивания инфляционных процессов на всем таможенном пространстве, — говорит экономист.

При этом, как отмечает эксперт, у Нацбанка в последнее время заметна «дрожь в коленках» − он все же допустил увеличение денежной массы, и стратегия действий была не такой жесткой, какой могла быть.

Причинами снижения темпов роста цен эксперт называет жесткую монетарную политику, снижение потребительского спроса и низкую инфляцию в России.

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