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16.11.2017
Как за рекордную цену продавали шедевр Леонардо да Винчи, который принадлежал белорусу. Фотофакт

Торги продолжались 20 минут.

Картина была отреставрирована из состояния на фото слева, до того, что мы видим на фото справа

Картина Леонарда да Винчи «Спаситель мира» продана на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке за 450312500 долларов США. Эта сумма стала ценовым рекордом для произведений искусств, проданных как на аукционе, так и в частном порядке, сообщает ВВС.

Предыдущий ценовой рекорд был поставлен два года назад также на торгах Christie's в Нью-Йорке, когда картина Пабло Пикассо «Алжирские женщины» была куплена бывшим премьер-министром Катара Хамадом Аль Тани за 179 млн долларов.

Выигрышная ставка на аукционе составила 400 млн долларов США, но вместе с комиссионными сборами Christie's покупатель заплатит за работу более 450 млн долларов.

Торги продолжались 20 минут, а стартовая ставка на шедевр была 100 млн долларов.

Фото Reuters

Да Винчи умер в 1519 году и считается, что сохранилось меньше 20 его живописных работ. Лишь одна из них все это время находилась в частных коллекциях – «Спаситель мира», написанный, скорее всего, после 1505 года.

На картине Христос, одетый в голубой хитон, перехваченный лентой с золотым орнаментом, благословляет правой рукой, а в левой держит прозрачную сферу - символ мироздания.

Исследователи предполагают, что картина какое-то время принадлежала английскому королю Карлу I.

История продаж картины началась в 1958 году, когда она была продана на аукционе в Лондоне за 60 долларов США, так как считалась работой одного из последователей Да Винчи, а не его собственным творением. Ее история в последующие несколько десятилетий изучена мало. Лишь в 2005 году картина вновь появилась на рынке и вызвала огромный интерес как «потерянный Леонардо».

В 2013 году миллиардер-коллекционер с белорусскими корнями Дмитрий Рыболовлев приобрел картину частным образом за 127,5 млн долларов. Сейчас семейный траст Рыболовлева выставил картину на торгах в Нью-Йорке.

 
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