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Экономика
15.11.2017
FINANCE.TUT.BY
В каких регионах Беларуси активнее всего дорожает жизнь, но подешевела водка

Цены на товары и платные услуги в Беларуси с начала года выросли на 3,9%. Больше всего подорожали за 10 месяцев платные услуги.

В Брестской области подешевела водка, а в Минске — рыба

В целом по стране продовольственные товары стали дороже за 10 месяцев этого года на 2,9%. Больше всего они выросли в цене в Минской и Брестской областях — на 3,4%, а меньше всего — в Витебской (на 2,7%)

К примеру, мясо и мясопродукты подешевели в январе-октябре во всех регионах, но больше всего — в Минске (-3%), а меньше всего — в Брестской области (-0,1%). Рыба и рыбопродукты (в том числе и морепродукты) подешевели только в Могилевской области и Минске (-3,4% и -1,1% соответственно). В лидерах по росту цен на рыбу оказалась Минская область (+1,6%).

Молочные продукты подорожали во всех регионах, но в лидерах — Гомельская область (+12,3%). А вот Брестская область стала единственным регионом, в котором в январе-октябре упали цены на водку — минус 0,1%. Заметнее всего она подорожала в Минской области — на 3,1%.

Интересная ситуация с ценами на овощи. Цены на них выросли только в Гродненской области и Минске — на 3,6% и 5,8% соответственно. Заметнее всего они подешевели в Гомельской области (-12,6%). Фрукты стали дороже во всех регионах, но больше всего — в Минске (+23,3%).

В Гродненской области и Минске упали цены в столовых, а в Брестской, Гомельской и Минской областях — в ресторанах.

В Могилевской области подешевела обувь, а в Брестской — одежда

Непродовольственные товары с начала года в Беларуси подорожали на 2,7%. В лидерах — Минск (+3,5%), следом идет Минская область (3,2%). Меньше всего цены на непродовольственные товары выросли в Могилевской области — на 0,7%. При этом в октябре в регионе и вовсе была зафиксирована дефляция на эти товары (-0,2% к сентябрю).

Одежда подорожала в Витебской, Гомельской областях и Минске (+0,1%, +1,2%, +1,5% соответственно). Заметнее всего она подешевела в Брестской области (-1,5%). Обувь стала доступнее только в Могилевской области (-4,4%).

Мебель подешевела в Гродненской и Могилевской областях (-1,1% и -1,8% соответственно). Заметнее всего она подорожала в Брестской области (+3,1%).

Цены на строительные материалы в январе-октябре упали только в Минске (-0,3%).

Лекарства стали дороже только в Минской и Могилевской областях (+1,1% и +1,3% соответственно).

В Гомельской области больше всего подорожали услуги бань, а в Витебской — медицинские

Платные услуги в Беларуси с начала года подорожали больше всего — на 8,1%. Заметнее всего цены выросли в Гомельской (+9,3%) и Витебской (9,1%) областях. Зато в Минской области услуги стали дороже за 10 месяцев на 7,3%.

Гомельская область оказалась по росту цен на услуги бань и душевых (+5,8%), а Могилевская — по туристическим услугам (+11,2%).

Медуслуги заметнее всего подорожали в Витебской области (+9,5%), а образовательные — в Гродненской (+11,6%).

Жилищно-коммунальные услуги больше всего в январе-октябре подорожали в Гомельской области (+18,7%), следом идет Витебская (+16,5%). Меньше всего ЖКУ подорожали в Минской области (+12,5%).

Напомним, с учетом двух индексаций — проведенной с 1 сентября и запланированной на 1 декабря — и повышения платы за ЖКУ в пределах 5 долларов с 1 января 2018 года белорусы будут оплачивать коммуналку на 100% (кроме отопления), сообщали ранее в МАРТ.

Сейчас в Беларуси разрабатывают новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

 
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