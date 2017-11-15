Записки в Zara: «Вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне за нее не заплатили!»

Стамбульские покупатели нашли в одежде известного бренда жалобы работников.

Покупатели в стамбульских магазинах фирмы Zara обнаружили эти необычные бирки на вещах, в карманах пиджаков либо внутри сложенных джинсов. Но кто же рассовывает эти тайные записки, совсем как в кино какой-нибудь пленный времен Второй мировой войны?

Их оставляют работники местной фирмы Bravo Tekstil, которая производит одежду для Zara и других международных брендов, таких как Next и Mango. Эта фирма в июле 2016 года в одночасье обанкротилась, а ее сотрудники утверждают, что им не заплатили за период работы, предшествовавший закрытию. Теперь они просят от руководства Zara компенсировать задолженность по зарплате за три месяца и выходное пособие.

- Однажды утром мы приходим на работу, а фирмы уже нет. Ставни закрыты. Наш босс растворился в воздухе, - объясняет Филиз Тутия, одна из работниц Bravo Tekstil. - У нас не было другого выхода, кроме как начать кампанию. Мы разложили эти записки в одежду во всех магазинах Zara, в каждом торговом центре Стамбула. Мы не хотим нанести вред Zara. Это не об этом. Мы хотим получить то, что нам причитается".

А вот, что сказала другая работница, Бетул Сахин:

- Некоторым из нас пришлось отложить свадьбу по финансовым причинам, кто-то не смог отправить детей в школу. Может быть, для кого-то это совсем небольшие деньги, но нам важна каждая копейка. Они так тяжело нам достались! Мы спрашиваем Zara: «Почему вы нам не заплатите? Почему вы отказываете нам в наших фундаментальных правах?»

С начала этой кампании тысячи людей разместили в соцсетях слова поддержки с хэштэгом #BravoIscilerilcinAdalet, как на бирках. В переводе это означает «Справедливость для работников Bravo».

Интернет-петиция уже собрала более 270 тыс. подписей.

Владеющая Zara испанская группа Inditex заявила, что выплатила все причитающиеся деньги Bravo Tekstil, однако деньги не дошли до кошельков швей и закройщиков. Компания также сообщила, что вместе с Mango и Next учредила фонд помощи в 210 тыс. евро, чтобы поддержать наиболее уязвимых работников.

- Люди незаслуженно пострадали, и нам очень жаль, что им пришлось пережить такое, - сказал Мурат Аккун, управляющий Inditex по устойчивому развитию в Турции. - Но дело не в нас, а в местной фирме и ее начальнике, который все это устроил. Он избежал правосудия. Турецкий суд должен найти его и заставить его выплатить все причитающиеся деньги.

В своем заявлении модный бренд Zara также заявил, что компания сразу же предприняла меры, чтобы постараться помочь работникам, оказавшимся в этом несправедливом положении, и что Inditex продолжает искать способы разрешения ситуации.

Профсоюз рабочих, представляющий DISK Tekstil, в то же время подчеркивает, что если Inditex не компенсирует потерянные зарплаты каждому работнику, то их кампания будет продолжаться.

- Zara объявляет всему миру, что они отвечают за каждого работника, производящего их одежду. Тот фонд, которые они предложили, покрывает только четверть недополученных зарплат, - поясняет Азаледдин Арсланоглу из DISK Tekstil. - Среди этих работников есть люди с раковыми заболеваниями, есть те, у кого был инсульт. Если эти компании не компенсируют деньги всем 153 сотрудникам, мы будем продолжать об этом говорить посредством этой кампании.