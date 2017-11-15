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Кино
15.11.2017
Ярослав Забалуев, Газета.Ру
«Лига справедливости»

В прокат вышел новый и самый удачный фильм киновселенной DC Comics, предъявляющий зрителю новых героев и новый тон повествования.

После смерти Супермена (Генри Кавилл) в прошлой серии дело красно-синего супергероя продолжают Бэтмен (Бен Аффлек) и Чудо-женщина Диана Принс (Галь Гадот). В процессе борьбы с преступностью они обнаруживают следы древних артефактов — трех кубов, один из которых хранится на острове амазонок, родине Чудо-женщины. Бэтмен принимается за сбор команды, в которую должны войти быстрый Флэш (Эзра Миллер), пьющий властелин морей Аквамен (Джейсон Момоа) и официально мертвый Киборг (Рэй Фишер).

Тем временем кубы начинают оживать, и вскоре на Землю прибывает Степной волк (Киаран Хайндс), который для начала нападает на амазонок, а потом начинает грозить всему остальному населению Земли. Впрочем, нет худа без добра — постепенно герои понимают, что у них появился шанс вернуть Супермена к жизни.

Задуманный кинокомпанией Warner Bros. перезапуск киновселенной DC Comics с самого начала будто бы преследовал злой рок.

Первые фильмы так или иначе получились скорее казусами. «Человек из стали» Зака Снайдера своим накалом был похож на странную оперу, из который вырезали ключевые арии. «Бэтмен против Супермена» оказался слишком серьезным и тяжеловесным, чтобы влюбить в себя аудиторию, привыкшую к демократичной легкости подачи киновселенной Marvel. «Отряд самоубийц» и вовсе обернулся скандалом из-за продюсерского диктата, фактически погубившего фильм Дэвида Эйра.

В свете всех этих обстоятельств «Лигу справедливости» зрители и критики ждали как бы заранее скривившись — от Снайдера, который в процессе съемок еще и выключился из процесса из-за трагической гибели дочери, никто не ждал ничего хорошего. Тем удивительнее, что несмотря на заведомый скепсис, «Лига» оказалась едва ли не самым совершенным фильмом новой киновселенной, сулящим зрителю давно обещанное начало прекрасной дружбы.

Фильм как-то сразу снижает уровень пафоса. Вместо того, чтобы метаться между многочисленными героями и злодеями (как в «Бэтмене против Супермена»), Снайдер сосредотачивается на паре-тройке основных персонажей, остальных обозначая парой ярких деталей — как это и полагается в блокбастере. Флэш — быстрый, Аквамен — бородатый, Кибор — железный. Злобный Степной волк — классический злодей, не чета прошлому суппостату Лексу Лютору (Джесси Айзенберг), который был способен перетянуть на себя внимание и симпатии. Более того, сюжет здесь вообще имеет второстепенное значение.

Снайдер — визионер, и вселенная DC Comics для него, разумеется, возможность сосредоточиться на воздушной и наземной хореографии схваток и полетов и создании волшебных миров вроде того, который был нарисован в прологе «Человека из стали».

Всего этого предостаточно в «Лиге справедливости», но главное — на первый план, наконец, вышли герои, про каждого из которых действительно хочется посмотреть по отдельному фильму — они будут сняты в ближайшие годы. Выразительность Флэша и Аквамена снимает все возможные вопросы к сюжету, который на этот раз в общих чертах повторяет что-то вроде коллизии толкиеновского «Властелина колец».

Впрочем, сердце фильма не в спецэффектах и красотах, а в совершенно новой интонации франшизы, которая одинаково не похожа ни на бертоновские и нолановские фильмы про Бэтмена, ни на классического «Супермена». Главным носителем чуть печальной мудрости и иронии тут выступает слуга Брюса Уэйна Альфред (Джереми Айронс), напоминающий о временах, когда самую большую опасность для супергероев представляли простые и понятные бомбы Человека-пингвина.

Прочие герои будто заражаются от Альфреда этой смесью растерянности и достоинства, свойственной любому живущему в современном сдвинувшемся с привычного места мире. Как ни удивительно, пытаясь актуализировать, найти свое лицо в мире современных кинокомиксов, авторы «Лиги» сумели достоверно перенести на экран эстетику мрачноватых DC Comics — так, чтобы стало понятно, что никакому Капитану Америке и Человеку-пауку такое и не снилось.

 
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