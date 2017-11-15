Дюжев – российским зрителям: «Вы заслуживаете такую лабуду и туфту»

Такую резкую критику отечественного зрителя у него вызвал случай в аэропорту: пассажиры эконом-класса не пустили артиста с билетами в бизнес-класс без очереди к стойке регистрации.

Актер театра и кино Дмитрий Дюжев заявил в интервью латвийскому телеканалу LTV, что он «ради развлечения и досуга рискует своей жизнью», после чего оказывается среди зрителей и его место «в последнем вагоне».

– Это все говорит о том, что это правильно, что для вас, зрителей, делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Получается, вы заслуживаете того продукта, который вы смотрите, – считает звезда телесериала «Бригада».