Беларусь нарастила поставки цемента в Украину на 170%: «Цена в 1,5 раза ниже, чем у себя»

Поставки цемента из Беларуси в Украину за январь-август 2017 года выросли на 170%, а общий объем импорта цемента — на 110%.

При этом белорусский цемент продается в полтора раза дешевле, чем на местном рынке. Об этом заявил председатель ассоциации производителей цемента «Укрцемент» Павел Качур. За последние несколько месяцев это уже второй серьезный упрек в адрес белорусских производителей цемента.

По его словам, стремительный рост импорта и довольно медленный рост внутреннего производства (всего на 2,5%) на фоне роста строительной сферы на 25,4% свидетельствуют о нечестной конкуренции на рынке цемента, сообщает Интерфакс-Украина.

Качур также добавил, что белорусский цемент в Украине продается примерно в 1,5 раза дешевле, чем в Беларуси:

— Кроме того, юркомпания, проводившая исследование рынка по нашему заказу, установила три факта субсидирования соседним государством импорта в Украину.

Ранее глава «Укрцемента» заявлял, что поставки цемента из Беларуси осуществляются с нарушениями сертификационных процедур и создают неравные условия работы для украинских производителей. Кроме того, по его словам, в производстве цемента Беларусь использует энергоносители, прежде всего газ, который покупает по договорным «политическим» ценам в России, отмечает TUT.BY.

После этого замминистра архитектуры и строительства Беларуси Александр Сидоров направил по дипломатическим каналам письмо, в котором предостерег украинских представителей от попытки дискриминировать белорусских производителей.

По его словам, такие действия Украины наносят ущерб деловой репутации белорусских производителей и в целом Беларуси. Он назвал безосновательными заявления представителей «Укрцемента» о том, что Беларусь блокирует выдачу долговременных сертификатов. Сидоров подчеркнул, что украинская сторона начала «охоту на ведьм», объявляя о якобы поддельных сертификатах соответствия на белорусский продукт.

В августе этого года министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный заявил о намерении экспортировать в Украину до 400 тыс. тонн цемента в этом году и увеличить экспорт до 1 млн тонн в 2018 году.