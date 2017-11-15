Четыре «революционных» документа, принятие которых тормозится в госорганах

На дворе середина ноября, а важнейшие декреты и указы пока так и не подписаны.

Антиалкогольный указ

В октябре 2016-го (год назад!) МВД представило в правительство проект указа по ограничению продажи алкоголя. Планировалось, что торговать спиртным запретят с 22.00 до 9.00 по всей стране, а купить алкоголь можно будет только в обособленных помещениях магазинов.

Спустя несколько месяцев министр внутренних дел Игорь Шуневич также заявил, что спиртное не должно продаваться на автозаправках.

После этого о судьбе антиалкогольного указа ничего не сообщалось. Не исключено, что в правительстве проект вообще «завернули»: бюджет остро нуждается в деньгах.

Декрет по созданию IТ-страны

В марте Александр Лукашенко посетил в Минске офисы IT-компаний, и прозвучала информация, что глава государства одобрил проект по созданию IT-страны. Сообщалось, что на согласование в государственные органы отправили проект декрета, который внесет «революционные изменения» в сферу и будет способствовать ее значительному росту в нашей стране.

В июне Александр Лукашенко отметил: «Мы перед собой поставили амбициозную задачу - превратить Беларусь в IT-страну. В ближайшее время мы примем правовые основы для подобного развития ситуации в Беларуси».

Однако на дворе уже середина ноября, а документ так и не принят.

Как корова Лукашенко перечеркнула будущее IT-страны

Пакет документов о раскрепощении бизнеса

Практически аналогично складывается судьба пакета документов о раскрепощении бизнеса. Весной его принятие активно анонсировали разные чиновники. В частности, ожидается уменьшение количества проверок, введение уведомительного принципа начала некоторых видов деятельности, снижение числа лицензируемых видов деятельности и т.д.

В конце июня первый вице-премьер Василий Матюшевский сообщил в парламенте, что декреты и указы по упрощению условий ведения бизнеса могут подписать «буквально в течение месяца».

В августе сам Александр Лукашенко потребовал от правительства доработать проекты, чтобы подписать их 1 октября.

2 ноября Василий Матюшевский сообщил, что восемь из десяти документов по раскрепощению бизнеса уже подписаны, скоро подпишут еще два. Но подробности не раскрываются до сих пор.

Обновленный декрет по тунеядству

Принятие обновленного декрета №3 анонсировали еще с весны, после того как акции протеста заставили власти его действие приостановить. В августе глава государства заявил, что обновленный декрет должен появиться к 1 октября.

Примерно так и произошло. Документ направили на рассмотрение Лукашенко до конца октября, сообщили в правительстве. Однако глава государства пока держит паузу.

Между тем, в Минтруда заявляют, что обновленный декрет №3 направлен на обеспечение занятости, а не на уплату какого-то сбора. Правда, вроде бы планируется ввести полное возмещение тех затрат, которые льготируются государством.

Что решит Лукашенко – неизвестно.