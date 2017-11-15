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Политика
15.11.2017
Петр Гайдук
«Миссия может быть рискованной». Что ждет белорусских миротворцев на Донбассе?

Минск готов отправить своих миротворцев на Донбасс, если это будет приемлемо для всех сторон, заявил глава МИД Владимир Макей. Военный эксперт Александр Алесин спрогнозировал «Салідарнасці» возможное развитие событий.

Архивное фото

Александр Алесин напомнил, что о белорусских миротворцах на Донбассе власти заявляют не впервые. В разгар конфликта Александр Лукашенко предлагал отправить белорусов для разъединения враждующих сторон. Но тогда ни Россия, ни Украина не видели в этом необходимости, рассчитывая на военную победу.

Теперь ситуация иная. Владимир Путин выдвинул предложение о введении миротворцев, его поддержали американцы. Но вопрос в том, кто будет выполнять миротворческие функции: участники конфликта (Украина и самопровозглашенные республики) не хотят видеть там ни россиян, ни натовцев.

– А вот к белорусам относятся более-менее нейтрально, если не положительно. Вообще в роли миротворцев вполне вырисовывается пул из государств ОДКБ: белорусы, армяне, казахи. Они могут устроить стороны конфликта, – отмечает военный эксперт. 

У белорусов, кстати, есть как миротворческая рота, подготовленная по стандартам НАТО (программа «Партнерство ради мира»), так и миротворческий контингент в рамках ОДКБ.

Что касается правового обоснования отправки белорусских миротворцев на Донбасс, то, во-первых, каждый военнослужащий контрактной службы при наличии желания должен получить на это согласие главы государства.

У ОДКБ имеется соглашение с ООН о том, что его миротворчески силы могут быть задействованы под его эгидой. Однако для этого есть серьезная правовая сложность, отмечает Александр Алесин. Согласие должны дать как участники конфликта, так и все постоянные члены Совета безопасности ООН.

Хватает и других трудностей для введения миротворцев на Донбасс. Украина хочет, чтобы они располагались на ее границе с Россией, а Путин – на линии соприкосновения «ДНР», «ЛНР» и вооруженных сил Украины.

– Иными словами нужно преодолеть много барьеров и противоречий, чтобы белорусские миротворцы все же отправились на Донбасс. Но теоритически операция возможна, – считает Александр Алесин.

В ней белорусы будут выполнять миссию разъединения: находится в освобожденном участниками конфликта коридоре и наблюдать за соблюдением мирных договоренностей.

С учетом мирового опыта, военные эксперт говорит, что «миссия может быть рискованной».

– Случается, что миротворцы подвергаются случайным и не только обстрелам, среди них бывают жертвы. Они могут иметь только легкую бронированную технику и легкое вооружение. Если соглашения на Донбассе будут нарушать с использованием артиллерии или реактивных систем, то прикрыться будет по большому счету нечем, – отмечает Алесин.   

– Риск, конечно, есть. И при отправке наших людей на Донбасс, президент возьмет риск и ответственность на себя. Интерес же властей заключается в повышении международного авторитета.

 

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