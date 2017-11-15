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15.11.2017
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«Ошибаться — это естественно». Семь правил успешного бизнесмена от Брюса Орека

Мир сегодня меняется очень быстро. Изменения эти вносят серьезные потрясения в жизнь людей и целых стран. Уже невозможно прятаться и притворяться, что они не затрагивают каждого из нас.

Во время выступления на VII Международном форуме предпринимательства экс-посол США в Финляндии, исполнительный директор Университета Аалто Брюс Орек назвал семь правил, помогающих бизнесменам стать успешными.

Брюс Орек

— В Беларуси полно людей, которые хотят учиться. Это люди, которые хотят идти в будущее, извлекая уроки из прошлого. Нельзя быть робкими, а стоит использовать все возможности, — подчеркивает дипломат.

Так как Беларусь является частью глобальной экономики, ей придется играть по правилам, чтобы не остаться на обочине. Боязнь перемен — это часть человеческой природы. Но сегодня ее предстоит преодолевать всеми силами. Нельзя бороться с вызовами, которые стоят перед предпринимательством, и бояться перемен. Иначе стать частью глобальной экономики невозможно, считает Брюс Орек.

Чтобы конкурировать в глобальной экономике, в предпринимательстве, бизнесменам приходится становиться лидерами происходящих изменений.

Как этого добиться?

1.Быть лидером перемен

— Это серьезный вызов, который стоит перед всей страной. Лидерство – это не то, что вы делаете, а то, кем вы являетесь. То есть важно не практиковать лидерство, а быть лидером, вести себя, как лидер.

Предпринимательство – это постоянные изменения и лидерство. А лидерство – это большая смелость. Невозможно одновременно быть робким и быть предпринимателем.

2.Проживать жизнь на своих условиях

— Те люди, которыми вы восхищаетесь, будь они бизнесмены, политики или социальные лидеры, это люди, которые живут по своим правилам. Они не пляшут под чью-то дудку. Зачем всегда слушать кого-то, кто диктует вам правила вашей жизни, ведь это ваша жизнь?

Предприниматели видят будущее по-другому. Поэтому и создают разные возможности на своих условиях.

3.Не слышать слово «нет»

— Если вы слышите слово «нет», вы — не предприниматель. Допустим, я прихожу к своему начальнику с идей. А он говорит: «нет». Я не могу заставить его сказать: «да». Но со своей стороны, могу не услышать его слово «нет». Потому что оно означает конец разговора и мою возможную неправоту. Это не конструктивно.

Вместо простого «нет» лучше услышать «пока нет». Ведь это не ставит точку в разговоре — он продолжается. «Пока нет» может означать, что я недостаточно четко изложил свою мысль, свою идею. Может быть, я недостаточно четко прислушался к вашей озабоченности теми вопросами, которые у вас сложились, не ответил на них. Такая позиция дает мне возможность второго захода – снова идти вперед.

Предпринимателя всегда где-то будет подстерегать слово «нет» от людей, которые боятся перемен. Оно не должно вас останавливать.

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