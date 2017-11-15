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15.11.2017
Жена зимбабвийского диктатора бежала из страны после захвата власти военными

Грейс Мугабе, супруга президента Зимбабве Роберта Мугабе, покинула страну после захвата власти военными.

Об этом сообщает BBC News со ссылкой на представителя правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт, а также на одного из оппозиционных политиков.

Такую же информацию распространил Sky News со ссылкой на неназванные источники.

Предполагается, что Грейс Мугабе отправилась в Намибию.

Вместе с тем агентство ANA сообщило, что Роберт Мугабе ведет переговоры с военными: он якобы согласен уйти в отставку, если его жене позволят покинуть страну. Подтверждения этой информации нет.

Роберт Мугабе заключен под домашний арест, эту информацию подтвердил президент ЮАР Джейкоб Зума. Ранее военные, захватившие власть в Зимбабве, заявили, что президент страны «находится в безопасности». В заявлении военных говорилось, что они не совершают государственный переворот и не свергают Мугабе, а выступают против «преступников» в его окружении. Некоторые сторонники Мугабе задержаны.

Роберт Мугабе руководит Зимбабве в течение 37 лет. За время его правления экономика страны оказалась в глубоком кризисе. Кроме того, Мугабе обвиняют в политических репрессиях.

6 ноября был отправлен в отставку вице-президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, которого считали вероятным преемником Мугабе на посту президента. Мнангагва бежал в ЮАР. Предполагается, что Мугабе решил передать власть своей жене.

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