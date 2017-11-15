Беларусь проголосовала против резолюции по Крыму: «Это нож в спину Украины»

14 ноября третий комитет 72-й сессии Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции о ситуации прав человека в Крыму и Севастополе.

За документ проголосовало 71 государство, против 25, 77 воздержались при голосовании. Беларусь и Россия проголосовали против резолюции. Об этом в своем Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

Это уже не первый проект резолюции по ситуации с правами человека в Крыму. В прошлом году на Генассамблее ООН была принята резолюция, в которой ООН призывала Россию принять «все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма». Тогда Беларусь тоже проголосовала против резолюции. Тогда белорусский МИД объяснил такое решение тем, что страновые правозащитные резолюции не направлены на поощрение прав человека, а используются отдельными странами в своих интересах против других государств.

Вице-спикер Геращенко считает, что вчерашнее решение Беларуси — «второй нож в спину Украины».

«Это — не нейтральная позиция, а вполне конкретная, — написала Геращенко. — Нейтральные страны хотя бы воздержались, Беларуси опять не хватило «нейтральности» для другой, нежели у России, позиции. Но при этом Минск претендует на определенные миротворческие лавры, отмечая, что создает нейтральную площадку для переговоров по Донбассу. Я, как украинский политик и как участник переговоров в минских группах, расцениваю вчерашнее голосование белорусской делегации в третьем комитете ООН по резолюции по Крыму как то, что идет вразрез с громкими заявлениями о нейтральности. Это второй нож в спину Украины. После подобного прошлогоднего голосования. Изложила свою позицию максимально дипломатично, молчать не считаю возможным».

МИД Украины также прокомментировал принятие резолюции. Ведомство отметило, что «нынешняя резолюция имеет цель заставить Россию как государство-оккупанта прекратить грубые нарушения прав и основных свобод человека».

«Обновленный текст проекта резолюции требует от международного сообщества поддержать Украину в вопросе деоккупации Крыма и призывает Россию выполнить промежуточное решение Международного суда ООН по делу Украины против России, которое было принято в апреле 2017 года», — заявили в МИД.

Тогда, напомним, суд постановил ввести меры для защиты и обеспечения прав украинцев и крымских татар на территории Крыма. К тому же Россия в Крыму должна воздержаться от введения ограничений относительно крымских татар, разрешить деятельность меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить доступность образования на украинском языке.

В резолюции также указали, что доступ к полуострову международным мониторинговым миссиям остается закрытым.

«Этот вопрос имеет прямое влияние на повседневную жизнь жителей Крыма, а потому требует немедленного решения», — говорится в комментарии МИДа Украины.

Соавторами документа стали 42 страны, среди которых Австралия, Бельгия, Болгария, Гаити, Грузия, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кирибати, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Португалия, США и другие.

Теперь проект резолюции должны рассмотреть на пленарном заседании Генассамблеи ООН во второй половине декабря.