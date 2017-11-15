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15.11.2017
Артем Мартынович, Еврорадио
Что известно про белоруса, которого задержали в Гдыне за стрельбу. Версии

Степан Свидерский, который, согласно польским СМИ, 14 ноября устроил стрельбу в офисе Thomson Reuters в Гдыне, давно интересуется оружием. Знакомые отзываются о нём, как о вежливом, умном и спокойном парне.

В офисе, где работал Степан и произошла перестрелка.

Фото: из аккаунта в Фейсбуке Степана Свидерского

А результатом такого события могло стать недоразумение. Об этом рассказала знакомая Степана, Светлана:

– Мы знакомы ещё с лицея в Гродно. Он на два года старше меня. Учился в историческом классе. Я бы не сказала, что он какой-то социопат или социофоб. Коммуникабельный, приятный, начитанный парень. Вызвал только положительные эмоции. Да, он любитель оружия, имеет разрешение, постоянно тренируется. И, скорее всего, это какое-то недоразумение. В последний раз мы виделись год назад в Киеве.

По странице в Фейсбуке Степана Свидерского видно, что он участвует в конкурсах по стрельбе, имеет много наград и грамот. Он живёт в Польше с 2006 года.

Пока есть три версии событий.

По одной из версий, один из сотрудников увидел, что Степан пришёл в офис с оружием и попытался его отобрать. Произошла суматоха, в ходе которой и прозвучали выстрелы. Никто не пострадал.

По второй версии, Степан шёл по коридору на работе, у него в руках увидели оружие, поэтому вызвали полицию. Она задержала парня.

По третьей версии, Степан хотел показать пистолет коллеге, но, когда он его достал, у других сотрудников компании началась паника. Кто-то попытался отобрать оружие и тогда прозвучали выстрелы.

Степан Свидерский — из Гродно, учился на историческом факультете БГУ, но после Площади в 2006 году уехал по программе Калиновского в Гданьск, где и отучился на историка. Последние годы он работал аналитиком в международной компании Thomson Reuters. Родственники и друзья задержанного уже нашли ему адвоката. Встреча с ним состоится в 16 часов по польскому времени.

 
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