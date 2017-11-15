Как выглядит француз, отсидевший в «нечеловеческих условиях» в Гомельском СИЗО. Фотофакт

Когда Жолан появился в зале суда, знавшие его ранее люди ахнули: «А где же шикарная борода?!»

В Гомеле 15 ноября начался процесс по делу француза, которого судят за провоз пули в багаже.

Гражданина Франции Жолана Вийо обвиняют сразу по двум статьям, связанным с незаконными действиями в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и незаконным перемещением их через границу.

Француз приехал из Минска в Гомель 21 сентября на ночном поезде, далее автостопом добрался до границы с Украиной. Он собирался навестить друга в Киеве.

Таможенники «Новой Гуты» задали иностранцу стандартный вопрос: «Везете ли что-либо запрещенное?».

— Я на английском ответил вопросом на вопрос: «Является ли пуля запрещенным, я не знаю?». Они [таможенники] не поняли меня и жестами попросили показать. Я полез в рюкзак. В свертке лежала пуля и другие сувениры из других стран, которые я приобрел ранее, — приводит TUT.BY слова обвиняемого.

Как заявил Жолан Вийо в зале суда, пулю подарил ему в Варшаве его друг, который сказал, что она ненастоящая.

Экспертиза показала, что патрон рабочий и может использоваться в качестве боеприпаса. Так Вийо оказался в Гомельском СИЗО. В письмах он жаловался друзьям на «нечеловеческие условия, усложненные белорусским климатом».

Жолан Вийо до гомельского СИЗО и после