Лукашенко накажет виновных в несвоевременной уборке льна на Гомельщине

Такое распоряжение отдал Лукашенко, узнав о том, как убирали лен в регионе.

Об этом сообщил во время пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

По словам главы Минсельхозпрода, президент распорядился найти и наказать виновных в несвоевременной уборке льна в Гомельской области.

— В Гомельской области есть недоработка местных органов власти, убрать лен надо было раньше и не прибегая к помощи населения. Президент очень резко отреагировал на ситуацию, потребовал наказать виновных и передать материалы в прокуратуру, — приводит TUT.BY слова Леонида Зайца.

Напомним, на Гомельщине тысячи людей — работников школ и предприятий, курсантов, чиновников, студентов — в авральном режиме отправляли убирать лен.

Фразу Лукашенко про «сталинские методы» на Гомельщине восприняли буквально